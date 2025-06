Il libro sospeso, spettacolo sabato 14 al Centro Pastorale San Giuseppe

C’è un misterioso libro rosso, lasciato su una panchina. Nessun nome, solo pagine da sfogliare in un vero e proprio viaggio appassionante. Dentro, storie di vita quotidiana di persone comuni dove qualcosa le accomuna tutte: ogni protagonista scopre, tra le righe della propria esistenza, un superpotere nascosto.

È da qui che prende vita “Il Libro Sospeso – Storie di ordinari supereroi”, lo spettacolo conclusivo del laboratorio teatrale La Girandola, che andrà in scena sabato 14 giugno alle ore 20:30, presso il Centro Pastorale San Giuseppe di Salerno.

Un viaggio intenso, emozionante, che unisce teatro, musica e danza per raccontare l’eroismo silenzioso che abita nei piccoli gesti: la forza di prendersi cura, l’amore silenzioso che non ha bisogno di parole, la resilienza che cresce giorno dopo giorno, la libertà che si esprime in un passo di danza, l’arte che diventa rifugio e salvezza.

Lo spettacolo, frutto di mesi di lavoro condiviso, di ascolto, di crescita personale e collettiva del laboratorio teatrale “La Girandola”, ideato dalla Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus, è il risultato di un progetto che mette al centro le persone e le loro storie, valorizzando ogni voce e ogni emozione.

“Siamo orgogliosi di presentare questo spettacolo come momento culminante del percorso del nostro laboratorio teatrale ‘La Girandola’. Il progetto rappresenta un esempio concreto di inclusione e crescita condivisa, dove ognuno ha potuto esprimere la propria voce e il proprio talento, trasformandosi in un ‘supereroe’ della quotidianità. Con ‘Il Libro Sospeso’, vogliamo celebrare la bellezza delle differenze e la forza che ognuno di noi custodisce dentro di sé. Invitiamo tutta la comunità a partecipare e a sostenere queste iniziative, che rappresentano un prezioso strumento per costruire una società più accogliente e solidale”, ha dichiarato il Presidente della Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus Salvatore Parisi.

Scritto e diretto da Carolina Damiani, con le coreografie di Alba Pagano e vocal Coach Vincenzo Di Sieno, con dietro le quinte la responsabile attività teatrale Miriana De Maio e la psicologa Marida Giannattasio, lo spettacolo è il momento finale che chiude il percorso laboratoriale 2024/2025 che quest’anno con una nuova programmazione delle attività si è svolto con cadenza settimanale al Centro Pastorale San Giuseppe in Via Guido Vestuti, al quartiere Italia di Salerno.

Un’occasione per emozionarsi, riflettere e sentirsi parte di un racconto collettivo fatto di umanità, bellezza e possibilità, per condividere questo momento di arte, emozione e umanità. Perché ognuno di noi, nella vita di tutti i giorni, può essere un supereroe.

Per info e prenotazioni:

📞 331 928 2835 📧 segreteria@anffas.sa.it

