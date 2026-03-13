Il Governatore del “Distretto Rotary 2101” Angelo Di Rienzo in visita al “Rotary Club Salerno Duomo”.

“Il “Rotary Club Salerno Duomo” è una evidente eccellenza di questo territorio: capace di intercettarne le istanze, le criticità, le speranze; capace di dare voce a chi voce non ha; di dare una speranza di futuro a chi pensava di non averla. Ho avuto modo di apprezzare i tanti progetti che sta portando avanti in ambito sociale, di inclusione, di sostegno alle fragilità. Progetti condivisi con i giovani del Rotaract che sono il nostro presente che dobbiamo preservare e fortificare”. A lodare quanto stanno facendo il presidente Gaetano Cuoco e tutti soci del “Rotary Club Salerno Duomo” e del “Rotaract Salerno duomo”, è stato il Governatore del “Distretto Rotary 2101” Angelo Di Rienzo che ha ricordato il motto del Presidente Internazionale del Rotary, Francesco Arezzo, “Uniti per Fare del Bene” :” Il Presidente Internazionale è il fautore di un Rotary del fare; di un Rotary semplice nella sua essenza, caratterizzato dall’unità con le istituzioni, con le associazioni; con chi ha come noi la stessa vocazione al service” . Il Governatore Di Rienzo ha apprezzato l’armonia che caratterizza il “Rotary Club Salerno Duomo”, nato ufficialmente nel 2003, che con 70 soci realizza importanti progetti sul territorio salernitano e non solo, che sono stati ricordati dal Presidente Gaetano Cuoco:” Sono sempre di più le famiglie bisognose salernitane alle quali abbiamo dedicato alcuni nostri progetti , come “Coloriamo l’Istruzione”, una raccolta solidale organizzata presso le cartolibrerie del territorio salernitano dove è stato comprato materiale didattico per i bambini delle scuole elementari e medie di famiglie che stanno attraversando un periodo difficile. Grazie ai Club Rotary, Rotaract, Interact e Inner Wheel abbiamo donato una sacca, con il logo del Rotary, contenente: quaderni, matite, penne, gomme, album da disegno, pennarelli, pastelli colorati, temperini, astucci, diari, buoni per l’acquisto di libri e tanto altro che, tramite la “Caritas Diocesana”, diretta da Don Flavio Manzo, con la supervisione di Don Antonio Romano, Vicario Episcopale, è stato distribuito agli alunni delle scuole salernitane. Oltre al “Rotary Club Salerno Duomo”, Club capofila del progetto, hanno immediatamente aderito al progetto gli altri Club rotariani salernitani:” Rotary Salerno” (presidente Francesco Caggiano), “Rotary Salerno Est” ( Ermanno Lambiase), “Rotary Salerno Picentia” (Lucio Bojano), “Salerno Nord dei Due Principati” (Vittorio Villari), “Rotary Paestum Centenario” (Carrie Elise Rodella); i Club Rotaract salernitani: “Rotaract Salerno Duomo” ( presidente Federica Romano), ” Rotaract Salerno” ( Roberta Palumbo), “Rotaract Paestum” (Denise Malandrino), “Rotaract Campus Salerno Nord dei Due Principati”( Vincenzo Guglielmelli),“Rotaract Salerno Est” (Giovanna Morea); i Club Interact : “Salerno” (presidente Clemente Ingenito), “Salerno Est” (Francesco Giordano), “Salerno Nord dei Due Principati” (Giulia De Leo) e il “Club Inner Wheel Salerno CARF”, presieduto da Marcella Anzolin. Gli stessi Club della famiglia rotariana salernitana hanno partecipato al progetto “Un panettone sospeso” che, richiamando il famoso “caffè sospeso” ricordato dallo scrittore napoletano Luciano De Crescenzo, ha coinvolto anche le pasticcerie, i supermercati e i negozi di coloniali del territorio salernitano che hanno donato dolciumi natalizi che sono stati distribuiti dalla Caritas e da Don Ciro Torre parroco della “Chiesa del “Gesù Redentore”, nel Quartiere Europa. Un altro importante service è stato il “Progetto Golf4Autism”, che ha dato la possibilità a ragazzi autistici, di imparare a giocare a golf con lezioni offerte dal “Rotary Club Salerno Duomo” sul “campo pratica” del “Golf Club Salerno”. Il progetto, coordinato dalla “Federazione Italiana Golf” con la collaborazione dell’Associazione di volontariato “Una breccia nel muro” e da alcuni “Club Rotary” italiani, è partito nel 2018, per merito della “Federazione Golf Italiana” ed è stato immediatamente accolto dal “Rotary Club Roma Acquasanta” di Roma, nella persona del dottor Antonio Rizzo, Vicepresidente del Club, Responsabile del progetto per tutta l’area del Centro – Sud Italia. Club capofila del progetto è proprio il “Rotary Club Roma Acquasanta”, attualmente presieduto dal dottor Massimo Matteoli. Per il “Rotary Club Salerno Duomo” il responsabile del progetto è il dottor Giuseppe Cimmino, Past President del Club. Importante anche la campagna sociale contro la violenza sulle donne “Prima di amare, scopri la maschera” ideata e curata da tre soci del “Rotary Club Salerno Duomo” :il noto fotografo salernitano Armando Cerzosimo, la professoressa Vittoria Marino, Ordinario di Marketing presso l’Università del Sannio, e la dottoressa Rosa Esposito, Specialista in Ostetricia e Ginecologia, già Responsabile del Centro Antiviolenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno che fu fondato proprio da lei, più di 15 anni fa. Il progetto è stato articolato in tre fasi: una campagna di affissione di manifesti in città con la foto realizzata dal nostro socio Armando Cerzosimo; una serie di incontri di sensibilizzazione nelle scuole e una raccolta fondi tra tutti soci rotariani che servirà a finanziare almeno due corsi di OSS per donne che sono state vittime di violenza, per supportare il loro percorso di indipendenza e autonomia”. Anche quest’anno continua con grande partecipazione dei cittadini salernitani il progetto distrettuale “Le Domeniche della Salute”, dedicato alla prevenzione di varie patologie e rivolto alle persone meno abbienti, organizzato dal “Rotary Club Salerno Duomo”, con il patrocinio del Comune di Salerno, che vede impegnati i medici rotariani in screening gratuiti per varie patologie effettuati dai dottori : Angela Maisto, Natalino Barbato, Antonio Brando, Vincenzo Pignataro, Antonio Galderisi, Giuseppe Palladino, Cristina Massaro, Giovanni Gliemo, Pasquale Mellone, Fabiana Errico, Mario Infante, Vincenzo Capuano, Rossella Cirillo. Il Presidente Cuoco ha ricordato che il Club ha adottato una famiglia di profughi siriani:” Li abbiamo anche aiutati ad inserirsi nel mondo del lavoro. Proseguiremo il progetto “Corridoi umanitari” adottando una famiglia di profughi ucraini. Doneremo inoltre ad un ospedale di El Paraiso in Honduras, tramite Don Ferdinando Castriotti e al nostro socio Franco Dente, un apparecchio radiologico dentale a telecomando. Doneremo anche delle borse di studio ad alcuni allievi eccellenti del “Conservatorio Giuseppe Martucci” di Salerno, diretto dal Maestro Fulvio Artiano e, nel periodo pasquale, doneremo uova di pasqua ai bambini meno abbienti con il progetto “Un Uovo Nuovo”. Doneremo al reparto di oncologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno “Tano il robottino per amico” che supporterà i piccoli pazienti durante le cure, le visite e i ricoveri, interagendo con loro per ridurre lo stress e la paura”. Il Presidente Gaetano Cuoco ha anche ricordato gli obiettivi che devono perseguire i soci rotariani:” Dobbiamo fare Service: metterci al servizio delle persone bisognose che non sono riuscite a correre come noi, che non hanno avuto le nostre stesse opportunità, e che, attraverso la realizzazione dei nostri progetti, possano sentirsi gratificate; possano vivere una vita dignitosa. Noi dovremmo essere dei portatori di luce laddove c’è buio. L’augurio che faccio a tutti voi è quello di avere un cuore che sappia ascoltare chi bussa ed ha bisogno. Questo deve essere il nostro fine etico”. Anche la Presidente del “Rotaract Club Salerno Duomo”, Federica Romano, insieme ai soci del Club, ha illustrato al Governatore Di Rienzo i progetti realizzati e quelli che saranno realizzati nella seconda parte dell’anno sociale. Il Governatore AngeloDi Rienzo ha invitato i soci del Club Rotary Duomo e tutti i club del distretto a proporre progetti comuni volti a promuovere la Cultura della Pace:” Consapevoli che unendo le forze possiamo avere un impatto maggiore, affrontando le cause alla base dei conflitti, come la povertà o la mancanza di istruzione, e promuovendo il dialogo interculturale. A maggio terremo un “Forum sulla Pace”, durante il quale illustreremo i progetti dei club del Distretto e daremo la nostra risposta concreta alle logiche della forza, dell’intolleranza e dell’odio, che devastano la vita e la dignità dell’uomo. La priorità assoluta dell’azione rotariana è la Pace che, segnatamente in questo nostro tempo, non può essere data per scontata; momenti come questo ci ricordano che essa va curata, protetta e perseguita con ogni sforzo possibile. Avvertiamo la necessità di una nuova “Cultura della Pace”, che non si limiti a “delegare” ai potenti ed ai governi il compito di lavorare per ridurre i conflitti, ma che sia in grado di parlare a ciascuno di noi affinché operi in maniera attiva, diretta e quotidiana. La vocazione del Rotary alla Pace e alla comprensione internazionale, come ci ricorda il nostro Presidente Francesco Arezzo, è antica e non a caso rappresenta la prima Area di intervento della “Rotary Foundation” e che ha fatto del Rotary International uno dei fondatori dell’ONU dove mantiene tuttora, quale unica grande organizzazione, uno status consultivo di osservatore permanente. La Pace parte da noi, all’interno dei nostri Club, ma soprattutto all’interno dei nostri cuori “Uniti per Fare del Bene”. Il presidente Cuoco ha consegnato al Governatore un assegno con la cifra raccolta a favore della “Rotary Foundation” e un’opera in rame raffigurante il quadriportico del Duomo di Salerno, realizzato dall’artista Vittorio Villari, Presidente del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”. Il Past President del club Alberto Cerracchio, Presidente Nazionale dell’ARACI (Associazione Rotariana Auto d’Epoca), la Fellowship rotariana italiana che unisce i soci del Rotary appassionati di veicoli storici ha donato una targa al Governatore. Presentate dal Prefetto Giuseppe Cimmino le autorità rotariane presenti: il Segretario Distrettuale Esecutivo Davide Piro; il Segretario Distrettuale Esecutivo Mario Petraglia; il Prefetto Distrettuale Luigi Pane il Presidente della Commissione Distrettuale per l’Effettivo e Past Governor Marcello Fasano; il Facilitatore Distrettuale Giacomo Gatto; l’Assistente del Governatore Maria Luisa De Leo; i presidenti dei Club Rotary di Salerno e la presidente del “Club Inner Wheel Salerno Carf” Marcella Anzolin. Aniello Palumbo

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