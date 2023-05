Governo, Vietri (FdI): “De Luca è re poltronifici, nessuna lezione sulle nomine”.

“L’ultimo che può dare lezioni sulle poltrone al Governo Meloni è il deputato figlio del presidente della Regione Campania. Il padre, a Salerno e in Campania, è il re dei poltronifici”. Così Imma Vietri, deputato e capogruppo di FdI alla Commissione Politiche Sociali replica alle dichiarazioni di Piero De Luca. “Ogni forza politica, quando vince le elezioni, nomina persone di propria fiducia nelle istituzioni. Questo avviene a livello locale e nazionale. Poi c’è chi lo fa per meritocrazia e chi per clientelismo politico. E, al riguardo, proprio dal Pd non possiamo accettare lezioni di alcun genere. Prima di criticare gli altri, l’onorevole De Luca guardi prima in casa sua” conclude Vietri.