Givova Scafati, Frank Vitucci nuovo coach

Un ritorno a Scafati, dopo 21 anni, per Frank Vitucci. E’ lui il nuovo coach della Givova Scafati che già in giornata, dopo la conferenza stampa di presentazione, ha guidato il primo allenamento dei gialloblu.

L’anno scorso a Treviso in Lega A, una lunga esperienza nel massimo campionato italiano, Vitucci ritrova anche alcuni giocatori che ha già allenato negli ultimi tempi: Mascolo e Allen proprio a Treviso, Iannuzzi a Brindisi.

“Voglio ringraziare il coach che ha accettato la nostra proposta – ha esordito il patron Nello Longobardi – già qualche settimana fa, dopo la risoluzione con Crotti, avevamo deciso di aspettare la sua decisione. Ci fa molto piacere che abbia sciolto la riserva, peraltro l’avevamo corteggiato già in estate. Speriamo di poter costruire con lui un ciclo, perché lo riteniamo uno dei migliori allenatori italiani, con l’obiettivo di ritornare presto in massima serie. La scelta è ricaduta su di lui perché abbiamo verificato che la A2 è oramai un campionato difficilissimo non solo per qualità dei giocatori ma anche per quella dei coach. Voglio inoltre ringraziare Alberto Mazzetti, che resta con noi e in queste partite ci ha dato una grande mano”.

Longobardi poi offre uno spunto di riflessione ulteriore su questo inizio di stagione: “Si è sbagliato? Evidentemente si. Eppure non abbiamo lesinato risorse. Siamo il terzo o il quarto budget della A2, ma nello sport non bastano solo gli investimenti. Serve anche dell’altro. Ai nostri giocatori stiamo togliendo ogni tipo di alibi. Questo è un gruppo forte e sano, ma deve dimostrare di esserlo. Bisogna inquadrarli tecnicamente e dare loro delle regole. E questo compito spetta a Vitucci. Infine voglio ringraziare Sbezzi, agente del nostro coach, che ha contribuito a fare in modo che la trattativa si chiudesse positivamente”.

Autore dell’accordo che ha portato Vitucci a Scafati è stato il general manager, Franko Bushati. “Abbiamo corteggiato il coach senza però mettergli pressione – ha rivelato il gm – facendogli chiaramente capire che lui era il nostro obiettivo numero uno. Il progetto lo ha convinto e siamo molto contenti che possa essere alla guida della nostra squadra. Perché sappiamo che lui rappresenta un valore aggiunto. Questa è una società che punta ad essere protagonista in campionati importanti e Vitucci nel perseguire questo obiettivo è una garanzia. Mi corre l’obbligo anche di sottolineare l’impegno profuso in queste settimane da Alberto Mazzetti, che voglio ringraziare davvero”.

Coach Vitucci, dopo oltre un ventennio, ha ritrovato il patron Longobardi. E affronta con lo stesso entusiasmo di allora questa avventura. “Sono davvero contento di essere qui – ha detto l’allenatore – anche perché la società mi ha fortemente voluto. Il campionato di A2 è cresciuto notevolmente dal punto di vista tecnico ed è una sfida davvero intrigante. Ci sono tante squadre con ambizioni importanti e tra queste Scafati. Penso che la potenzialità di questa squadra possa essere un fattore in questa stagione. Sono convinto che possa fare più di quanto visto finora. I giocatori sono tutti veterani, di grande esperienza e di qualità per questa categoria. Il mio compito, e ringrazio per quanto ha fatto Alberto Mazzetti e quanto è stato fatto dall’inizio, è capire come questa squadra possa fare un passo in avanti senza guardare troppo al lungo periodo. Io non ho bacchette magiche, ma credo di avere conoscenza del gioco e dei giocatori per fare in modo che questo team risponda a quelle che sono le aspettative del club”.

