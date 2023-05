Giornata Internazionale dei Musei, giovedì 18 a Pontecagnano.

Giovedì 18 maggio 2023 il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano celebra la Giornata Internazionale dei Musei con un’iniziativa dedicata ai giovani del territorio, organizzata in collaborazione con il Liceo “T. Tasso” – sezione distaccata di Pontecagnano e inserita nell’ambito degli eventi promossi da Salerno Musei in rete.

Ogni anno dal 1977 ICOM organizza a livello mondiale la Giornata Internazionale dei Musei (International Museum Day – IMD), evidenziando l’importanza del ruolo dei Musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo, e selezionando di volta in volta un tema specifico. Quest’anno i temi scelti sono tre: salute e benessere globale per garantire a tutte le persone una vita sana e promuovere il benessere a ogni età, in particolare per quanto riguarda la salute mentale e l’isolamento sociale; lotta contro il cambiamento climatico e azioni urgenti per combattere il cambiamento climatico e i suoi impatti, adottando pratiche a basse emissioni di carbonio nel Nord del mondo e strategie di mitigazione nel Sud del mondo; vita sulla Terra per proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, promuovendo la sensibilizzazione riguardo alla perdita di biodiversità.

Nel corso della mattinata al Museo gli studenti del Liceo “T. Tasso” accompagnati dal dirigente scolastico, Carmela Melania Santarcangelo, e dai docenti d’istituto, accolti dal direttore del MAP, Ilaria Menale, prenderanno parte ad un percorso guidato della collezione degli “Etruschi di frontiera”, a cura dei Servizi Educativi del Museo. Il percorso è finalizzato ad accrescere nelle giovani generazioni la conoscenza della storia e specificità del proprio territorio ma anche la consapevolezza che i Musei rappresentano un importante mezzo di scambio culturale, arricchimento delle culture e sviluppo di comprensione reciproca e cooperazione tra i popoli. Gli studenti, inoltre, presenteranno lavori e progetti svolti durante l’anno scolastico proprio sui temi oggetto della Giornata Internazionale dei Musei, dedicati in particolar modo all’incremento del benessere e dello sviluppo sostenibile della nostra comunità.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto Salerno Musei in rete, sistema dei Musei pubblici e privati salernitani comprensivo del Museo di Pontecagnano, che fin dalla mattina di giovedì 18 maggio promuove una serie di eventi e iniziative nei Musei e luoghi della Cultura aderenti.

La partecipazione è compresa nel biglietto di ingresso al Museo (2 euro, gratuito fino ai 18 anni e in tutti i casi previsti dalla normativa).

Info

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera”

Via Lucania – Pontecagnano Faiano (SA)

+39 089 848181 | drm-cam.pontecagnano@cultura.gov.it

museicampania.cultura.gov.it

facebook.com/museopontecagnano | instagram.com/museomap_pontecagnano | twitter.com/museomap