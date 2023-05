Ad Amalfi la campagna di screening senologico gratuito lunedì 22.

“Fai la scelta giusta, prenditi cura di te e gioca d’anticipo!” Prosegue la campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di Amalfi, guidato dal sindaco Daniele Milano, per stimolare la cultura della prevenzione.

È in programma per lunedì 22 maggio, in orario mattutino presso il Salone Morelli di Palazzo di città, lo screening senologico gratuito, in collaborazione con l’Associazione Lotta Tumore al Seno ALTS di Napoli, realtà altamente qualificata e professionale.

L’evento, che ha cadenza quadrimestrale, è teso a sensibilizzare i cittadini alla diagnosi oncologica precoce, attraverso controlli regolari e uno stile di vita sano.

«La cultura della prevenzione riduce la necessità di interventi invasivi e aumenta le prospettive di vita dei pazienti oncologici – sottolinea il consigliere Giorgio Stancati, consigliere comunale con delega alla Sanità e alle Politiche della Salute – è la massima forma di cura che possiamo avere per i nostri concittadini. Questa iniziativa si inserisce in una serie di eventi che dedicheremo quest’anno alla tutela della Salute. Gli ultimi dati, diramati la scorsa settimana, evidenziano ogni anno in Campania 32.500 nuovi casi di tumore, con un’ampia incidenza del cancro alla mammella. La prevenzione, la diagnosi precoce, l’innovazione nella ricerca scientifica e i nuovi approcci terapeutici migliorano le prospettive di sopravvivenza. Il Comune di Amalfi è in prima linea nella tutela della salute pubblica, stimolando uno stile di vita sano. Speriamo che tante donne e giovani donne partecipino allo screening».

CANCRO DELLA MAMMELLA, I DATI PRINCIPALI

Il carcinoma della mammella è il tumore più diagnosticato nelle donne e ogni anno fa registrare in regione Campania oltre 4.000 casi, su un totale di 55.700 diagnosi a livello nazionale nel 2020 e nel 2021 (con una stima di 12.500 decessi). Il cancro della mammella resta una patologia tra le più temibili e a maggiore crescita di incidenza in Campania, sebbene si assista a un miglioramento dei tassi di sopravvivenza grazie alla prevenzione e all’organizzazione della rete oncologica campana, con test diagnostici moderni e terapie all’avanguardia.

Il tasso di sopravvivenza relativo al tumore al seno è aumentato costantemente negli ultimi anni. Infatti se la neoplasia viene identificata in fase molto precoce (stadio 0) la sopravvivenza a 5 anni nelle donne trattate è pari al 98%. Nel cancro metastatico invece la sopravvivenza è molto minore, dipendendo dalle caratteristiche del paziente, dall’aggressività della patologia e dalle opzioni terapeutiche possibili. Lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario è, quindi, fondamentale.

PRENOTAZIONI

Per partecipare allo screening è necessario prenotarsi all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Amalfi, contattando il numero 089 87 36 222 in orario mattutino.

Prenditi cura di te! Partecipa allo screening