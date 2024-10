Fondazione Copernico apre altre due librerie civiche

La Fondazione Copernico, con il patrocinio del Comune di Salerno, è lieta di annunciare, dopo l’inaugurazione delle prime due librerie civiche al Parco Arbostella e al Club Velico, una doppia inaugurazione nell’ambito del progetto di Bookcrossing “Salerno legge”.

Questa iniziativa si propone di promuovere la cultura e la lettura in città attraverso la creazione di librerie civiche diffuse, spazi aperti alla condivisione gratuita di libri.

La prima libreria civica sarà inaugurata martedì 24 ottobre, alle ore 11:00, presso il secondo piano del Comune di Salerno. Saranno presenti all’evento il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e il Presidente della Fondazione Copernico Sabatino Senatore, che taglieranno il nastro di questa nuova risorsa per la comunità.

Il giorno seguente, venerdì 25 ottobre, alle ore 18:30, verrà inaugurata una seconda libreria civica in via Botteghelle 65, presso il locale omonimo.

Questo appuntamento vedrà la partecipazione dello scrittore Alessandro Maurizi, autore del libro Gli invisibili di San Zeno, il quale dialogherà con la giornalista Cinzia Ugatti in un incontro aperto al pubblico.

In occasione di entrambe le inaugurazioni, tutti i cittadini saranno invitati a partecipare attivamente donando libri e fumetti in buone condizioni (non saranno accettati testi scolastici). I materiali raccolti saranno utilizzati per rifornire le future librerie diffuse che il progetto “Salerno legge” installerà in diversi punti della città.

Fondazione Copernico e il Comune di Salerno rinnovano così il loro impegno per promuovere la cultura e il senso di comunità, attraverso un’iniziativa che mira a trasformare la città in una grande biblioteca condivisa, aperta a tutti.