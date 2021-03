Emergenza Covid, vaccinazioni agli anziani e ai cittadini fragili in provincia di Salerno dopo l’ok dei medici di famiglia.

Finalmente anche a Salerno, dopo la risposta positiva da parte di 800 medici di famiglia, partiranno le vaccinazioni agli anziani e ai cittadini fragili.

È una bella notizia solo a metà, visto che i cittadini salernitani non autosufficienti, nonostante le rassicurazioni dell’unità di crisi della Regione Campania, pare che non potranno avere la possibilità di attendere il vaccino al proprio domicilio.

Sul sito istituzionale dell’Asl di Salerno, fin dal 15 febbraio, sono definite le modalità per la richiesta della vaccinazioni a domicilio.

Il segretario generale della Cisl Salerno, Gerardo Ceres, e il segretario generale della Fnp Cisl Salerno, Giovanni Cantalupo, auspicano che finalmente si passi dai proclami ai fatti dando la possibilità concreta a coloro che versano in situazioni di grave fragilità di poter accedere ai vaccini al proprio domicilio così come previsto. Moltissimi cittadini che si trovano nelle condizioni previste, infatti, si sono prenotati inviando una mail all’indirizzo pubblicato sul sito. A oggi ci dicono, però, nessuna risposta è pervenuta.