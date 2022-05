Elisabetta Gregoraci nuova testimonial dei materassi X Bio.

Una testimonial d’eccezione, una professionista che ha conquistato lo showbiz italiano e i nostri cuori durante la sua brillante carriera: siamo lieti di annunciare che Elisabetta Gregoraci è il nuovo volto di X-BIO By Buoninfante. «Ci tenevo particolarmente fosse proprio Elisabetta Gregoraci la nostra nuova testimonial: una professionista affermata che incarna lo spirito energico e dinamico tipico di X-BIO» afferma Enzo Buoninfante, CEO di Gruppo Industriale Buoninfante, casa madre di X-BIO. «Elisabetta esprime una forte personalità, è una donna indipendente ed ha costruito una carriera piena di successi. Inoltre, è sempre impegnata nel sociale e la si vede in TV e sui social networks correre tra un impegno lavorativo e l’altro, eppure è sempre carica di energie!» A nostro parere una vera X-BIO addicted! Abbiamo conosciuto una persona forte e indipendente con cui abbiamo condiviso un’esperienza favolosa durante una giornata di shooting, chiacchiere e risate. Insieme a lei racconteremo il successo di chi fa una vita attiva, sempre al TOP della forma perché sceglie di prendersi cura di sé sotto ogni aspetto e di dormire su un materasso della linea X-BIO By Buoninfante, un materasso dalla tecnologia brevettata nel mondo e che regala prestazioni superiori.