Chi è di scena? Appuntamento conclusivo con La Lupa di Verga sabato 7 e domenica 8.

Sabato 7 e domenica 8 maggio 2022, alle ore 21, ultimo appuntamento della terza edizione della rassegna “Chi è di scena?” in corso negli spazi di Sala Le Muse a Baronissi (via Sant’Andrea, 67), organizzata da TeatroNovanta con il Comune di Baronissi. Si chiude con “La Lupa” di Verga per la regia di Matteo Salsano. In scena Serena Stella e Massimo Masiello.

Gna’ Pina, che tutti chiamano “la Lupa”, è una vedova ancora bella e attraente, ha cresciuto da sola una figlia, vive in un mondo contadino dalla mentalità bigotta e ristretta. È una donna libera e come tutte le persone libere è considerata “pericolosa” da tutti, uomini e donne.

È risaputa la trama della novella di Giovanni Verga che con questo lavoro ha messo nero su bianco la passione amorosa. Il suo non essere mai sazia delle relazioni diventa prepotentemente il centro della storia ribaltando a specchio le dinamiche della società tutta. Ed è quello che in questo fine settimana sarà ripreso sul palcoscenico di Sala Le Muse a Baronissi quando Serena Stella interpreterà la donna-mamma-suocera innamorata del genero (interpretato da Massimo Masiello) per dare voce e corpo ai sentimenti più carnali.

“È l’ossessione a dettare i ritmi della storia. Si è lavorato molto sulla ricerca costante di timbri e colori – spiega Serena Stella – Alla fine di ogni prova Gna’ Pina mi lascia senza parole per la forza dirompente dei sentimenti con la quale sono costretta a fare i conti, volte o nolente. Ogni volta affronto un percorso mentale che destabilizza. Niente è scontato ed è sempre occasione di crescita”. Compagno di palcoscenico in questo lavoro è Massimo Masiello. “Massimo è l’attore giusto per questo ruolo: è forte, passionale, pieno di sguardi. E gli sguardi mettono in moto tutte quelle condizioni necessarie per tirare fuori i personaggi e farli vivere”.

Matteo Salsano per la regia ha puntato sui sentimenti, rendendoli vivi e veri per costruire l’altalena emotiva necessaria per entrare nel mondo della “Lupa”, uno dei protagonisti meglio caratterizzati da Verga e che oggi è di grande attualità come ogni personaggio archetipo della letteratura.

Per info e prenotazioni: 089 2596751 -331 4401967