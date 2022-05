I diritti umani in Europa, il presidente di Amnesty International Italia all’Università di Salerno

Proseguono gli incontri del ciclo di seminari The EU Charter of Fundamental Rights in Practice: Open Lectures, organizzati nell’ambito delle azioni promosse dal Modulo Jean Monnet ActEur del Center for European Studies in collaborazione con la Cattedra di Sociologia dell’Europa, entrambi appartenenti al Dipartimento di Studi politici e sociali dell’Università di Salerno.

Il prossimo venerdì 6 maggio, a partire dalle ore 11.30, anche su piattaforma Teams, i docenti e gli studenti incontreranno Emanuele Russo, Presidente di Amnesty International Italia.

Il seminario, che ha per titolo “Praticare il coraggio mite: difendere i diritti umani in Europa”, affronta un tema importante e fortemente dibattuto in questi anni tra i decisori europei. L’Unione Europea è, infatti, riconosciuta a livello globale quale potenza normativa per la sua costante azione in difesa dei diritti umani, della democrazia e dei diritti civili. Allo stesso tempo, però, la UE è costretta a occuparsi di assenza o di riduzione dei diritti all’interno della comunità a causa di politiche nazionali contrarie alla Carta dei diritti europei perpetrate da parte di alcuni suoi stati membri. Così come, a partire dalla crisi siriana del 2015, è stato ampiamente dibattuto tra gli stati europei il tema del diritto di asilo e di accoglienza per i migranti non economici.

Il seminario rientra nelle azioni promosse da ActEur volte a rafforzare le conoscenze relative alle strategie di implementazione dei diritti umani nel contesto della UE e a comprendere le politiche perseguite globalmente dalla Comunità europea.

Per i saluti sarà presente Massimo Pendenza, direttore del Center for European Studies, Disps/Unisa. Introduce i lavori Dario Verderame, Coordinatore Modulo Jean Monnet ActEur.

L’incontro è aperto ai rappresentanti della società civile e, in particolare, alle scuole del territorio che potranno seguire il seminario su piattaforma Teams. Per aderire, compilare il Form di adesione https://bit.ly/3MyuOEG o in alternativa scrivere a dverderame@unisa.