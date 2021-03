Elezioni, verso rinvio comunali ad ottobre.

“Come anticipato da Affaritaliani.it Milano le elezioni comunali di tutta Italia sono state posticipate al 10-11 ottobre. A questo punto si prospetta una campagna lunghissima per Beppe Sala e per il suo sfidante”, (così come anche a Roma, a Napoli, a Torino, a Salerno ed in tutti gli altri comuni dove si doveva votare a maggio, ndr) è quanto riporta il quotidiano online spiegando che e’ in arrivo il decreto che fissa la nuova data delle elezioni che si sarebbero dovute tenere in primavera. (MiaNews)

