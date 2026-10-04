Home Ultim'ora Elezioni presidenziali in Brasile, seggi chiusi: Bolsonaro avanti su Lula, i risultati

Elezioni presidenziali in Brasile, seggi chiusi: Bolsonaro avanti su Lula, i risultati

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Redazione Gazzetta di Salerno
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(Adnkronos) – Si profila il ballottaggio dopo il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile con la sfida tra il presidente di sinistra Lula e il suo rivale conservatore Flavio Bolsonaro. Bolsonaro è in vantaggio quando è stato scrutinato il 64% delle schede. In particolare, il 45enne è al 49,58%, mentre Lula è al 42,25%.
 

Quasi ottantunenne, Luiz Inácio Lula da Silva – che punta a un quarto e ultimo mandato non consecutivo – durante la campagna elettorale ha invitato il presidente americano Donald Trump a non “interferire” nelle elezioni brasiliane. Il senatore Bolsonaro è stato designato candidato da suo padre, l’ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, dopo che quest’ultimo è stato condannato a 27 anni di carcere per un tentativo di colpo di Stato contro Lula nel 2022. 

I due favoriti sperano in una vittoria già al primo turno, ma i sondaggi degli ultimi giorni li davano ancora piuttosto lontani dalla soglia del 50%. Un sondaggio dell’istituto Datafolha attribuiva al leader del Partito dei Lavoratori (PT) il 45% delle intenzioni di voto al primo turno, contro il 42% del senatore Bolsonaro. Grazie al sistema di voto elettronico, i risultati sono attesi in tempi relativamente rapidi. Un eventuale ballottaggio si terrebbe il 25 ottobre.
 

 

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