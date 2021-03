Decreto sostegni: Le misure per il lavoro.

a cura di Alfonso Angrisani esperto in relazioni sindacali

Nel presente articolo, attraverso una sintesi, si cerca di mettere in evidenza, le misure, previste per il lavoro, e per il contrasto della povertà, che sono contenute nel “Decreto Sostegni”.

Le aree toccate dal suindicato atto, sono cinque :

1)sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;

2)lavoro e contrasto alla povertà;

3)salute e sicurezza;

4)sostegno agli enti territoriali;

5)ulteriori interventi settoriali.

Il decreto in continuità con i provvedimenti, adottati dal governo precedente prevede:

la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021;

la proroga della Cassa integrazione guadagni;

il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione;

una indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali e a tempo determinato e di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi;

il rifinanziamento nella misura di 1 miliardo di euro, del fondo per il Reddito di Cittadinanza, al fine di tenere conto dell’aumento delle domande;

il rinnovo, per ulteriori tre mensilità, del Reddito di emergenza ;

l’incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore;

la proroga degli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità.