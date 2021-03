Il Distretto Turistico Costa D’Amalfi lancia un innovativo incubatore per sostenere nuove idee imprenditoriali nate sul territorio.

Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi diventa Ente Accreditato alla misura di Resto al Sud di INVITALIA | Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA.

Una partnership costituita nel febbraio 2020 quando il Distretto Turistico Costa d’Amalfi e INVITALIA | Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA hanno stipulato un accordo di collaborazione.

L’obiettivo congiunto è quello di attivare una serie di azioni per orientare imprenditori della Costa d’Amalfi tra le diverse opportunità offerte dall’Agenzia Governativa, su come utilizzare al meglio gli incentivi per la realizzazione, il rafforzamento e lo sviluppo di idee innovative, soprattutto proposte da team di giovani e con una componente al femminile.

Il progetto risponde all’esigenza, sempre più forte, di far dialogare i futuri imprenditori locali con il mercato. Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi si pone come ponte di collegamento fra i singoli e le opportunità di ottenere dei finanziamenti. L’impegno è quello di contribuire ad uno sviluppo locale: nascita, crescita, rafforzamento di imprese innovative nella Destinazione e più in generale favorire l’auto imprenditorialità.

“ Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi si pone come incubatore di idee e iniziative per i giovani della Costa d’Amalfi. Vogliamo mettere a disposizione le nostre conoscenze per avviare nuove attività ma ci poniamo anche l’obiettivo di dare un supporto allo sviluppo di nuove imprese che pensino come noi – ad una costiera più sostenibile”, dichiara Andrea Ferraioli, Presidente de Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi

L’accreditamento, quindi, è uno degli elementi di un percorso che si pone lo scopo di creare un centro di competenze in grado di svolgere un ruolo di “scuola guida” per chi ha un’idea imprenditoriale sul territorio.

Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi si è dotato di uno sportello di orientamento a Maiori, grazie ad una convenzione del gennaio 2021 con l’Amministrazione Comunale che le ha affidato un locale in comodato gratuito per i prossimi 6 anni. La sede è in Corso Reginna, nel pieno centro del Borgo.

Alla data di questo documento, sono in fase di definizione gli impegni del Distretto Turistico Costa d’Amalfi di capitale umano, partnership, risorse economiche, tempi e attività da svolgere a sostegno dello sviluppo locale dentro le convenzioni con INVITALIA | Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA.

Per ricevere maggiori informazioni e sottoporre il proprio progetto: https://distrettocostadamalfi.it/sosteniamo-le-tue-idee/, email: progettazione@distrettocostadamalfi.it