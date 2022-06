De Rosa (Smet) al Forum dei giovani innovatori: innovare è una sfida.

In una cornice d’eccezione come quella di Palazzo Mezzanotte a Piazza Affari a Milano, si è svolto lunedì 27 giugno lo “Young Innovators – Business Forum”, prestigioso evento dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. All’interno del parterre ospite anche Domenico De Rosa, CEO di SMET e già membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’associazione guidata dal presidente Gabriele Ferrieri.

De Rosa ha partecipato alla Round Table “Imprenditoria Digitale: come nasce un business di successo” durante la sessione pomeridiana di incontri tra il mondo dell’industria, dell’imprenditoria e della finanza. Tutto all’insegna dell’innovazione e delle proprie visioni su quel che sarà il futuro dell’economia italiana e mondiale.

“Con grande emozione ho partecipato ai lavori dello Young Innovators Business Forum – ha esordito De Rosa durante il suo intervento – Una manifestazione unica nel panorama italiano ed europeo che punta a mettere in luce, per voce di alcune delle maggiori testimonianze del mondo istituzionale, economico, imprenditoriale e aziendale, le principali sfide del nostro ecosistema paese con una panoramica sui principali indici di crescita e sviluppo, opportunità e nuovi trend tecnologici, future generazioni e transizione ecologica e digitale”.

Tema dell’incontro il modello di successo col quale imprenditori, sia giovani che più navigati, hanno costruito le proprie fortune e quelle di aziende leader nei rispettivi settore d’interesse. Non solo una questione di numeri per De Rosa che si è soffermato su quanto sia indispensabile contare sulle idee, con coraggio e lungimiranza.

“Nulla di innovativo si può creare se non lo si apre alla stravaganza all’eccentricità e alla diversità – ha continuato il CEO di SMET – Il futuro è già oggi e la velocità a cui il mondo sta andando avanti ci impone di essere in sintonia con i tempi ogni singolo giorno in cui facciamo impresa. La nostra storia, i racconti delle nostre persone, le scelte di ogni giorno ci dicono che l’innovazione è un’ambizione alta, una tensione al cambiamento radicale, al coraggio e all’abbandono di vecchie abitudini. Innovazione è una sfida, a non accontentarsi mai, questo il nostro impegno per il nostro miglioramento perpetuo”.