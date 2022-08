Costiera, gli appuntamenti degli ultimi 10 giorni di agosto a cura di GiraCostiera.

__________________ Domenica 21 agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei – 11ma edizione

BUONGIORNO BRAVA GENTE

Presentazione del libro di Padre Enzo Fortunato

Chiesa di San Pietro a Pianillo, h 19.30 Amalfi

MASSIMILIANO GALLO

RESILIENZA 3.0

Piazza Municipio, h 21.00 Conca dei Marini

Estate 2022

SFOGLIATELLE ED ALTRE STORIE D’AMORE

Recital con Lalla Esposito e Massimo Masiello

Piazza Olmo, h 21.00 Maiori

Festa del pescato

DANIELE VITALE SAX

Solarium sul Mare/Porto di Maiori, h 21.00

PIAZZOLLA 101 DEL QUARTETTO GEMMITI

Concerto

Giardini di Palazzo Mezzacapo. h 21.00 Positano

Vicoli in Arte

REBELLION – STORIA DI UN AMORE ETERNO

Musicall

Sagrato Chiesa Madre, h 20.30 Praiano

TRIO DI SALERNO

Concerto Jazz

Marina di Praia, h 21.00 Ravello

La stagione più bella

MATINEE MUSICALE

Concerto della Banda Città di Minori

Piazza Duomo, h 10.00 Scala

Scala Sound Trek

QUESTO SOLO TI POSSA DARE

(Reading letterario dal libro omonimo)

Angelo Mellone, parole e voce

Chiesa di Minuta, h 21.30 Vietri sul Mare

Vietri Cultura

ARTE IN MOVIMENTO

Villa Comunale, h 21.00 ——————————– Lunedì 22 agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei – 11ma edizione

CONCERTO DELLA BANDA DI GIOIA DEL COLLE “PAOLO FALCICCHIO”

Piazza Generale Avitabile, h 21.00 Atrani

FUOCO

Voce narrante Giuseppe Pisacane.

Musiche di Cantina Acustica

Effetti grafici Marcello Di Martino

Piazza Umberto I, h 21.30 Maiori

LELLO PETRARCA TRIO – TI ILLUMINO D’IMMENSO

Concerto a lume di candela

Giardini di Palazzo Mezzacapo, h 21.30

ticket Minori

Minori Estate

LETTO AD UNA PIAZZA CON GIGI MARZULLO

E ENZO GRAGNANIELLO

Talk show

Piazza Cantilena, h 21.00 IL RITORNO DI MARY POPPINS

Rassegna cinematografica

Largo solaio de Pastai, h 21.30 Praiano

L’ORO DI NAPOLI

Concerto di Roberto Ruocco e Ilenia Marzano

Piazza San Luca, h 21.00 ————————- Martedi 23 agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei – 11ma edizione

LE FRAGILI ALLEANZE

Presentazione del libro di Luca Russomando

Militanti politici e le classi popolari a Napoli

LE FRAGILI ALLEANZE

Presentazione del libro di Luca Russomando

Militanti politici e le classi popolari a Napoli

Sede dell'Associazione Alter, h 18.00

NAPOLIOPERA

concerto

NAPOLIOPERA

concerto

Piazza Municipio, h 21.15

Estate 2022

CONCA SOTTO LE STELLE

Musica, danza, teatro e gastronomia

per le strade del paese, h 21.30 Maiori

FILI PERDUTI

Presentazione del libro di Nicola Paone

Giardini di Palazzo Mezzacapo, h 19.00 Minori

Minori Estate

LE SUPPLICI

di Salvatore Scotto D’Apollonia

Piazza Cantilena, h 21.30 ————————- Mercoledì 24 Agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei – 11ma edizione

NOVECENTO DI ALESSANDRO BARICCO

Performance di Paola Cresta

Belvedere Parco Corona, h 20.00 Amalfi

SABATO, DOMENICA E LUNEDI’

Rappresentazione teatrale

Arsenale della Repubblica, h 21.00 Minori

Minori Estate

THE MISSION – I MANUFATTI DEL POTERE

Caccia al Tesoro

THE MISSION – I MANUFATTI DEL POTERE

Caccia al Tesoro

Lungomare, h 8.00

Rassegna cinematografica

Largo solaio de Pastai, h 21.30 Ravello

70mo Ravello Festival

DANIIL TRIFONOV – PIANO

Musiche di Ciajkovskij, Schumann, Mozart, Ravel, Skrjabin

Belvedere di Villa Rufolo, h 19.30

70mo Ravello Festival

DANIIL TRIFONOV – PIANO

Musiche di Ciajkovskij, Schumann, Mozart, Ravel, Skrjabin

Belvedere di Villa Rufolo, h 19.30

ticket entry

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei – 11ma edizione

DON CHISCIOTTE NON ABITA PIU’ QUI

Tante energie profuse e tanti itinerari ed ostacoli

presentazione del libro di Centri Ricerca del Sud

Sede Assoc. Alter, h 18.00 Cetara

Frangenti

LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA

DI GIOVANNA FACCIOLO

Spettacolo per bimbi adatto anche agli adulti

Chiesa di San Pietro, h 21.00 Conca dei Marini

Estate 2022

PASSION SAUDADE

Concerto di Amara Quartet e Monica Pinto

Punta Vreca, h 21.30 Maiori

VISITA GUIDATA – FEDE E ARTE

e performance itineranti

VISITA GUIDATA – FEDE E ARTE

e performance itineranti

partenza da obelisco di Santa Maria a Mare, h 18.30

Minori Estate

PARASITE

Rassegna cinematografica

Largo solaio de Pastai, h 21.30 Praiano

Praiano Chambre and Jazz Music

PIANO RECITAL DI MARIANNA CASOLA

Musiche di C. Debussy, M. Castelnuovo-Tedesco

Praiano Chambre and Jazz Music

PIANO RECITAL DI MARIANNA CASOLA

Musiche di C. Debussy, M. Castelnuovo-Tedesco

Piazza San Luca, h 21.00

La stagione più bella

STORIE IN SOFFITTA

Teatro Accettella

Giardini del Vescovo, h 18.30 Scala

SCALA DI NOTTE

visita guidata alla scoperta del patrimonio artistico,

religioso e culturale con esibizioni musicali e teatrali.

SCALA DI NOTTE

visita guidata alla scoperta del patrimonio artistico,

religioso e culturale con esibizioni musicali e teatrali.

Grotta di Sant'Alfonso, h 21.30

Amalfi d’Autore

QUINTA DIMENSIONE

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI CORRADO CALABRO’

Largo Duca Piccolomini, h 21.00 Atrani

Anima Verso Festival

ANTONIO ONORATO QUARTET

Piazzale Marinella, h 21.00 Cetara

Frangenti

LA VITA SALVA DI E CON SILVIA FASSON

Torre Vicereale, h 21.00

ticket Minori

Minori Estate

LA FORMA DELL’ACQUA

Rassegna cinematografica

Largo solaio de Pastai, h 21.30 fino a Domenica 28

PERONI DAYS

Street food, artigianato e birra Peroni

Lungomare Positano

Vicoli in Arte

NELLO BUONGIORNO IN CONCERTO

Sagrato Chiesa Madre, h 20.30 Praiano

Praiano Chambre and Jazz Music

TRIO MUSIKANTEN

Raffaello Galibardi, violino

Roberto Vecchio, violoncello

Guido Carpentieri, pianoforte

Musiche di Beethoven

Piazza San Luca, h 21.00 Ravello

La Stagione più bella

STORIE IN SOFFITTA

Spettacolo teatrale

Giardini del Vescovo, h 19.00 Vietri sul Mare

Vietri Cultura

LA BELLA E LA VOCE

presentazione

Aula consiliare, h 19.00 —————————————- Sabato 27 Agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei – 11ma edizione

SUE SONG in ONE LOVE

Concerto

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei – 11ma edizione

SUE SONG in ONE LOVE

Concerto

Chiesa di San Matteo Apostolo, h 20.00

Frangenti

ZIBBA & ERICA MOU – STORIE D’AMORE

CON CORNICE

Concerto

Piazzetta Grotta, h 22.00

Ticket Conca dei Marini

Estate 2022 – Anima Verso Festival

LA GROTTA TRA MITI E LEGGENDE

XC ANNIVERSARIO

Musica, teatro e danza

Grotta dello Smeraldo, h 21.00

prenotazione obbligatoria su Event Tribe Furore

Facciamo Furore

SUMMER PARTY

animazione per bambini

piazzale Chiesa S. Maria della pietà, h 21.00 Maiori

Maiori Festival

SULLE TRACCE DELLE ANTICHE BORGATE

Visita guidata

Chiesa di S. Domenico, h 18.00 Minori

SIGISMONDO NASTRI – LA DONNA DI BASTONI

VITO PINTO – DIARIO DEL PRIORE

GIUSEPPE VILLANI – COSTIERA AMALFITANA

presentazione di libri condotta da Alfonso Bottone

Largo solaio dei pastai, h 20.30 Positano

Vicoli in Arte

MUSICA ED EMOZIONI…IN VOLO

Concerto

Sagrato Chiesa Madre, h 20.30 Ravello

70mo Ravello Festival

ANIMA ETERNA BRUGGE

Direttore Pablo Heras-Casado

Musiche di Bruckner

Belvedere di Villa Rufolo, h 19.30

ticket entry Scala

Scala Sound Trek

E LA VALLE RISUONA

“Melodie senza tempo”

Gianfranco Campagnoli, tromba e flicorno;

Guido Della Gatta, chitarra

Scala Sound Trek

E LA VALLE RISUONA

"Melodie senza tempo"

Gianfranco Campagnoli, tromba e flicorno;

Guido Della Gatta, chitarra

Appuntamento alle 09:00 in Piazza S. Giovanni a Pontone

Vietri Cultura

LA BELLA E LA VOCE

Marina, P.za A. della Porta, h 21.00 I VIA TOLEDO IN CONCERTO

Benincasa, h 21.00 ————————————— Domenica 28 Agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei – 11ma edizione

LA CORSA DI PRIMAVERA MESSA IN SCENA DAGLI ALLIEVI DEL LABORATORIO TEATRALE COMUNALE

Belvedere Parco Corona, h 19.00 Atrani

Anima Verso Festival

CONCERTO DI ANTONELLA RUGGERO

Piazzale Marinella, h 21.00 Maiori

SERATA DANZANTE

della Havana Dance Club

Porto turistico, h 20.00 Minori

Minori Estate

LORENZO HONGELLER

Concerto

Piazza Cantilena, h 21.30 Positano

Vicoli in Arte

TRIO DEL SUD

Concerto

LiParlati, h 20.30 Ravello

La stagione più bella

MATINEE MUSICALE

Concerto della Banda Città di Minori

La stagione più bella

MATINEE MUSICALE

Concerto della Banda Città di Minori

Piazza Duomo, h 10.00

Concerto di musica jazz brasiliano

Piazza Vescovado, h 21.30 Vietri sul Mare

Vietri Cultura

LA BELLA E LA VOCE

Marina, P.za A. della Porta, h 21.00 ——————————- Lunedì 29 agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei – 11ma edizione

TRADITIONAL JAZZ SOCIETY

con Domenico Birnardo, tromba. Antonio Di somma, trombone. Pasquale Posillipo, clarinetto. Lello Telesco, piano. Antonio Pascarella, banjo. Gianpaolo Corciulo, contrabbasso. Francesco Napolitano, batteria. Clara arcucci, voce.

Belvedere Parco Corona, h 19.00 Maiori

BENEDETTO COLUI CHE VIENE

NEL NOME DEL SIGNORE

Spettacolo teatrale di Benedetto Casillo

Giardini di Palazzo Mezzacapo, h 18.30 Minori

Minori Estate

NOTE AL CINEMATOGRAFO

Concerto di Roberto Ruocco,

Ilenia Marciano e Elvin Dhimitri

Piazza Cantilena, h 21.30 Vietri sul Mare

Vietri Cultura

ESTATE CLASSICA – XI EDIZ.

Villa Comunale, h 21.00 ————————— Martedì 30 Agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei – 11ma edizione

SPIZZICHI E BOCCONI di ERRI DE LUCA

Belvedere Parco Corona, h 18.00 Cetara

𝐂𝐇𝐄 𝐕𝐈𝐀𝐆𝐆𝐈𝐎! 𝐎𝐕𝐕𝐄𝐑𝐎 𝐋𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐆𝐈𝐂𝐎𝐌𝐈𝐂𝐀 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐃𝐈 𝐔𝐍 𝐔𝐎𝐌𝐎 𝐂𝐇𝐈𝐀𝐌𝐀𝐓𝐎 𝐎𝐃𝐈𝐒𝐒𝐄𝐎

Teatro per bambini

𝐂𝐇𝐄 𝐕𝐈𝐀𝐆𝐆𝐈𝐎! 𝐎𝐕𝐕𝐄𝐑𝐎 𝐋𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐆𝐈𝐂𝐎𝐌𝐈𝐂𝐀 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐃𝐈 𝐔𝐍 𝐔𝐎𝐌𝐎 𝐂𝐇𝐈𝐀𝐌𝐀𝐓𝐎 𝐎𝐃𝐈𝐒𝐒𝐄𝐎

Teatro per bambini

Piazza San Francesco, h 21.00

laboratorio per bambini a cura di Flavia d’Aiello

Piazza San Francesco, h 22.00 Minori

Minori Estate

LA NOTTE DEL PANETTONE IN RIVA AL MARE

Minori Estate

LA NOTTE DEL PANETTONE IN RIVA AL MARE

Lungomare e Piazza Cantilena, h 21.30

Scala Sound Trek

INCONTRO

Laura Lala, voce

Paride Pignotti, chitarre

A seguire degustazioni a cura di

Andrea Pansa e Scala Experience

Punta d’Aglio a Campidoglio, h 18.00 —————————- 31 agosto

Amalfi

CAPODANNO BIZANTINO

31 agosto-1 settembre ———————————————–