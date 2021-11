Coronavirus, aggiornamento 30 dicembre, 4 decessi e 886 casi nelle ultime 24 ore.

In calo in base al bollettino diramato oggi dalla Regione, i nuovi positivi registrati in Campania: 886 casi su 35.331 test effettuati. Resta elevato però il numero delle persone in quarantena nella regione: 16.891 (+102) che porta il totale da inizio pandemia a 490.659.

Cinque i decessi, di cui 4 nelle ultime 48 ore e uno deceduto in precedenza ma registrato ieri che porta il totale dei campani morti per il Covid 19 a 8.229.

Nel report sono indicati 23 ricoverati nelle terapie intensive e 321 degenti nei reparti Covid dedicati.