Genea Lanzara Handball, trasferta in casa del Mascalucia.

Smaltiti i postumi del vincente impegno casalingo contro Benevento, la Genea è tornata a lavorare sotto le direttive di coach Manojlovic e dello staff tecnico. I salernitani saranno nuovamente di scena in Sicilia, stavolta sul campo della Darwin Tech, con l’obiettivo di proseguire la striscia positiva di risultati.

Si preannuncia un impegno ostico per i rossoblu, i quali conoscono molto bene le capacità del gruppo allenato dal nuovo coach Fiumicelli che, tra le mura amiche, ha sempre dato filo da torcere a tutte le avversarie e che cercherà di racimolare due punti utili per la classifica tentando il riscatto dopo la sconfitta sul campo del Palermo.

“Abbiamo affrontato molto bene la partita di sabato scorso contro Benevento – dichiara l’ala spagnola Aleix Subarroca – con una buona difesa ed attacchi organizzati. E’ successo, comunque, di tutto: durante il primo tempo siamo stati costantemente in vantaggio, siamo arrivati all’intervallo sul +1, nella ripresa abbiamo dovuto rimontare ma, uniti e compatti, abbiamo risalito la china ottenendo i due punti.

Voglio, inoltre, sottolineare il fair-play dell’allenatore, dello staff tecnico e della squadra, considerando valido un gol che gli arbitri hanno dato come rimessa dal fondo. Credo che questi valori siano ciò che ci rappresentano e ciò che rappresenta lo sport: penso che se pratichi uno sport devi avere rispetto e valori, ed essere fedele a ciò che difendi. Quindi, mi è davvero piaciuto tutto questo.

Il successo ottenuto nel derby ci consente di affrontare ancora con più entusiasmo la prossima partita, in Sicilia contro Mascalucia. Ci aspettiamo una compagine di casa che darà il massimo dall’inizio alla fine, speriamo di essere all’altezza della situazione. Dobbiamo lavorare duramente in settimana per ritornare a Salerno con i due punti, perché il nostro obiettivo è quello di risalire la classifica.

Mi piacciono molto le dinamiche di squadra – conclude – sono molto contento, i ragazzi mi hanno accolto benissimo sin dal primo giorno diventando miei amici in poco contento. Sto crescendo tanto grazie al mister e alla società, tutti si fidano molto di me. Spero di continuare a lavorare bene e progredire tutti insieme per il resto della stagione”.

L’incontro tra Darwin Tech Mascalucia e Genea Lanzara andrà in scena Sabato 4 Dicembre alle ore 19:30, con diretta streaming sulla pagina Facebook “Handball Club Mascalucia”.