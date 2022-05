Cala il tasso di incidenza del Covid in Campania, in un giorno nel quale il bollettino della Regione non registra vittime.

I nuovi positivi sono 3.330 su 21.202 test esaminati: il rapporto è del15,70%, contro il 16,98 di ieri.

Resta sostanzialmente stabile l’occupazione dei posti letto, che sono 35 nelle intensive (-1) e 575 in degenza (+2).

