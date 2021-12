Convergenze porta la fibra ottica a Torchiara.

Convergenze S.p.A. Società Benefit (EGM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only), ha attivato la propria rete in fibra ottica proprietaria nel Comune di Torchiara (SA), portando una connessione ad altissima velocità e capacità.

Da oggi attiva su tutto il territorio comunale, la realizzazione dell’infrastruttura di rete ha richiesto la posa di 224 km di fibra ottica, oltre 13.000 metri di scavi, per un totale di 600 unità immobiliari “passed”, ossia percorse dalla dorsale in fibra ottica FTTH.

Il Comune di Torchiara è una delle località target del progetto di espansione dell’infrastruttura di rete di Convergenze, che mira a cablare i Comuni ancora poco infrastrutturati del salernitano. L’accesso ad una rete altamente performante permette infatti di ridurre progressivamente il digital divide, con ricadute positive per lo sviluppo del territorio, mettendo a disposizione di privati e imprese la migliore tecnologia disponibile.

Grazie a questa nuova attivazione, Convergenze si conferma operatore locale di riferimento per la provincia di Salerno, superando i 5000 km di fibra ottica posata. Attualmente la rete FTTH di Convergenze copre infatti i Comuni di Capaccio Paestum e frazioni, Trentinara, Albanella e frazioni, Castel San Lorenzo, Altavilla Silentina e frazioni, Ogliastro Cilento includendo le frazioni Eredita e la zona industriale di Ogliastro-Cicerale ai quali si aggiunge ora Torchiara, con previsioni di ulteriore espansione; i comuni in cui sono in corso le lavorazioni sono Aquara, Castelcivita, Bellosguardo e Sapri.