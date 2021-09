Consac: attivi whatsapp e mail per segnalare guasti e disservizi in tempo reale.

Contattare la Consac diventa ancora più semplice e immediato. Proprio in questi giorni è stato istituito il numero whatsapp 3355263949 e la mail csg@consac.it per la segnalazione di guasti o disservizi. “In questo modo – spiega il direttore della società, Felice Parrilli – l’utente avrà più canali per contattare la struttura operativa attraverso le linee telefoniche, messaggi e mail. Infatti, oltre ai numeri attivi 24/24h, abbiamo introdotto whatsapp, abilitato a ricevere solo messaggi, e l’indirizzo mail, per agevolare l’utenza evitando la linea qualora occupata sui numeri tradizionali”. Tutti i numeri si possono trovare sulla pagina del sito sotto la voce “pronto intervento”. “Il nostro obiettivo, dunque – continua Parrilli – è quello di garantire il contatto con la società e di acquisire la segnalazione di un guasto o di un disservizio in modo tale da intervenire con i nostri tecnici abbreviando la tempistica della riparazione”.