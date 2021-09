I sapori del sole: le eccellenze di Terra Orti in 25 straordinarie puntate su Alma TV.

Le eccellenze dei produttori associati Terra Orti sono state le protagoniste della sesta edizione de “I Sapori del Sole” in onda su Alma TV FOOD, il primo canale dedicato alla cucina in Italia, visibile al canale 65 del Digitale terrestre e in streaming.

Tutti i pomeriggi di Alma TV del mese di luglio 2021 sono stati caratterizzati dalle ricette di Terra Orti. A grande richiesta, visto il grande successo di pubblico, sono state programmate le repliche in fascia serale per tutto il mese di settembre.

Il programma si è avvalso di diversi food blogger e personalità di spicco nel mondo della gastronomia nazionale, per una edizione all’insegna del divertimento e della valorizzazione più autentica degli ortaggi e della frutta.

Tantissimi gli esperti che sono intervenuti in questa indimenticabile edizione, condotta come sempre dalla giornalista Maria Rosaria Sica:

Alessandro Tipaldi, Peppe di Napoli, Ersilia Cacace ,Giovanni Senese, Angioletto Tramontano, Antonio Morinelli, Raffaele Medaglia, Vitale Torsiello, Raffaele Medaglia, Antonio Quaranta, Giovanni Senese, Domenico Vicinanza, Domenico Manfredi, Carla Pace, Emanuele Cuomo, Elena Secrii, Angelo Ranieri, Sasà Martucci, Helga Liberto, Vito De Vita, Graziana Corcione, Luca Piscopo, Luca Tufano, Silvio Zingarelli, Michela Festa, Peppe di Napoli, Alessandro Tipaldi, Michela Festa, Emanuele Cuomo, Gaetano Tramontano

“Con il progetto “I sapori del sole” portiamo da diversi anni sul piccolo schermo il meglio dell’ortofrutta italiana- commenta il Presidente di Terra Orti Alfonso Esposito – vogliamo raccontare le storie che caratterizzano i prodotti di Terra Orti. Quella del 2021 è stata una edizione straordinaria dove le eccellenze dei nostri produttori sono state valorizzate attraverso un format social, più di tendenza e allegro, in modo da continuare a sviluppare il contatto con diversi pubblici.

Le puntate sono disponibili anche su www.terraortitv.it il video -portale di Terra Orti.

