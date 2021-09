Dinner in The Sky arriva a Salerno, dal 23 al 26 alla Stazione Marittima il ristorante più insolito del mondo.

Dinner in The Sky arriva per la prima volta a Salerno. Dopo il grande successo di Napoli e Caserta, W.I.P. COMMUNICATION di Vincenzo Moriello e Vittorio Piccirillo e DINNER IN THE SKY ITALIA di Stefano Burotti portano a Salerno il ristorante sospeso a 50 metri dal suolo.

Un’esperienza memorabile, gioco e vertigini di gusto, divertimento e adrenalina pura.

Dinner in The Sky – selezionato da Forbes come “il ristorante più insolito del pianeta” – è un progetto internazionale nato nel 2007 e che ha già toccato 70 paesi di 5 continenti per oltre 5mila eventi in 64 città del mondo.

A Salerno arriverà il 23 settembre e si fermerà fino al 26. Ad ospitare la piattaforma di 5 tonnellate sarà la Stazione Marittima di Salerno.

Il programma prevede 7 salite al giorno, dalla prima colazione all’after dinner: ad ogni ora un cambio di scena, di chef e di programma. Un’esperienza oltre l’ordinario, riservata a 22 ospiti per volta. L’insolita tavolata è sostenuta da 16 potenti cavi di acciaio e sollevata da una gru da 120 tonnellate. I commensali sono seduti intorno al tavolo, assicurati alle loro poltrone, al centro c’è una cooking station in cui si muove lo chef

Kimbo, main sponsor dell’evento, porta in alta quota la qualità e la tradizione del caffè napoletano. Cucina contemporanea, di tradizione e creativa, cocktail e grandi vini completano il programma che prevede il Breakfast alle 10, il Pranzo alle 12 e alle 13.30, l’Aperitivo alle 17, l’Apericena alle 18.15 e la Cena alle 19.45 e alle 21.20. La serata si chiude con l’After dinner delle 23: musica e drink a 50 metri di altezza.

Sullo sfondo il golfo e la città di Salerno, una prospettiva unica e mozzafiato sulla città.

Cos’è e come funziona:

Dinner in The Sky è una piattaforma da 5 tonnellate sostenuta da 16 cavi di acciaio che viene sollevata da una gru da 120 tonnellate fino a 50 metri di altezza. Al centro ci sono una cooking station e un tavolo per 22 ospiti che sono assicurati alle poltrone da imbracature comode e sicure in stile Formula 1. Durante l’evento è sempre presente un team tecnico. Prima di salire sulla piattaforma, gli ospiti vengono accolti con un aperitivo di benvenuto nel Village allestito alla base: un vero e proprio salotto open air per prepararsi alla grande emozione, tra musica e welcome drink. Due alla volta saliranno sulla piattaforma e il personale di sicurezza si occuperà di allacciarli ai sedili; una volta che tutti avranno preso posto, inizierà un countdown di 10 secondi per salire in quota ad un’altezza di cinquanta metri, dove si svolgerà l’evento.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno in sicurezza e conformità di tutte le norme anti Covid per offrire un’esperienza unica, connubio originale di alta cucina e alta quota.

Quando e dove:

Salerno, Stazione Marittima. Dal 23 al 26 settembre. Dalle 10 alle 23.

Prezzo: da 59 a 179 euro per persona.

Biglietti in vendita dal 2 settembre solo on line sul sito www.dinnerinthesky.it

Informazioni e prenotazioni:

