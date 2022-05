Come verificare le vincite di Gratta e Vinci

Il Gratta e Vinci è un gioco presente nel panorama delle lotterie istantanee fin dal 1994. Negli ultimi anni ha registrato una nuova evoluzione, tutta nel segno del digitale, che presenta numerosi vantaggi anche per quanto riguarda la verifica delle vincite.

Oggi esistono due modi per verificare se si è vinto dopo aver giocato al Gratta e Vinci, ovvero recandosi di persona presso i rivenditori autorizzati oppure attraverso l’app dedicata. In questo articolo vi raccontiamo meglio come fare, così da essere sicuri di non perdere nemmeno un’opportunità di vincita e potervi attivare prontamente per la procedura di riscossione.

Quando un Gratta e Vinci è vincente

Uno dei sistemi più comuni è quello di effettuare la verifica del biglietto Gratta e Vinci tramite codice a barre. Una procedura che si può conseguire recandosi di persona con il biglietto presso il ricevitore autorizzato, il quale verificherà tramite scanner, oppure scaricando l’App My Lotteries, quella ufficiale del gioco, disponibile su smartphone e tablet.

Per vincere al Gratta e Vinci, è necessario che ci sia almeno una corrispondenza tra i numeri/simboli vincenti e quelli grattati dal giocatore. Pertanto, il biglietto rappresenta la sola prova del conseguimento della vincita, motivo per cui è indispensabile che venga conservato in maniera accurata. Diversamente, non è possibile ottenere l’importo che si è vinto.

La verifica tramite app

L’App My Lotteries è fruibile sia con Android, sia facendo il download dell’app ufficiale da App Store. Ricordiamo che è l’applicazione ufficiale, oltre che del Gratta e Vinci, del 10eLotto, del Lotto e di MillionDAY.

L’App My Lotteries consente di scegliere anche il biglietto in maniera mirata e di verificare la vincita scansionando oppure inserendo manualmente i caratteri.

Una volta, quindi, che viene scaricata l’App My Lotteries, non resta che effettuare i seguenti passaggi, per verificare l’eventuale vincita:

Il pulsante da cliccare è quello di “Verifica Vincite”, presente nella Home Page oppure sulla barra di navigazione dell’applicazione.

Nell’area grattata, dove compare la scritta “Premio Massimo”, è presente un codice a barre. Per verificare la vincita è necessario inquadrarlo.

A questo punto bisogna attendere per qualche secondo che il sistema risponda automaticamente se si è vinto oppure no.

Come si può vedere si tratta di una procedura piuttosto semplice ma se non ci si sente a proprio agio con un sistema innovativo come quello dell’app digitale, rispetto al quale ci sentiamo di affermare che è semplice e intuitivo, la soluzione migliore è trovare una ricevitoria in zona. In questo modo si ha la possibilità di verificare di persona portando con sé il biglietto.

Ricordiamo che il Gratta e Vinci è una lotteria istantanea regolamentata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ente predisposto per la tutela delle operazioni di gioco. Pertanto, per un divertimento a 360°, si rivela sempre importante giocare nei limiti che il buon senso impone.