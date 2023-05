Check Up Rari Nantes Salerno vince gara 2 dei playout e si guadagna la bella.

Sabato 6 maggio 2023 alle ore 18:30 presso la Piscina Simone Vitale di Salerno ha avuto luogo la gara 2 delle semifinali playout tra la Check-up Rari Nantes Salerno e De Akker Team Bologna, vittoria conquistata ai rigori per 14-12.

Gara dall’altissimo tasso adrenalinico. I giallorossi riescono a partire molto bene portandosi subito avanti di due reti. Nel terzo tempo i giallorossi subiscono l’attacco del Bologna iniziando il quarto tempo sotto di due reti. Un’incredibile Gabriele Vassallo esce dai pali ed al minuto 7:42 segna il gol decisivo del pareggio che permetterà alla Rari di andare giocarsi tutto ai rigori. Ai rigori non sbagliano Gallo, Barroso, Bertoli ed Esposito. Vassallo para Guerrato. L’ultimo e decisivo rigore è segnato dal capitano Michele Luongo.

“Ai ragazzi avevo chiesto di farmi il regalo di compleanno direttamente martedì. Oggi grande prova di carattere. Non ci siamo ancora per quanto riguarda alcuni aspetti tattici, forse presi un po’ dalla tensione e dal nervosismo, non siamo riusciti ad essere lucidi. Ciò che contava era passare il turno e andare a Bologna. Vassallo eroe di giornata, prima segnando il gol del pareggio a pochi secondi dalla fine, poi rigore parato. Credo che col Bologna abbiamo un po’ di credito da parte della sorte, anche lì la partita è sfuggita a due secondi dalla fine, ma in circostanze un poco, diciamo avverse e anche lì grande prova di carattere dei ragazzi. Martedì dovremo essere lucidi, saper resettare tutto e avere l’entusiasmo di chi è voluto andare oltre le avversità e andarsi a prendere questa gara tre.”Queste le parole di mister Luca Malinconico, nel giorno del suo compleanno.

Prossimo appuntamento martedì 9 maggio a Bologna, ore 20:30.

TABELLINO

CHECK UP RN SALERNO – DE AKKER BOLOGNA 14-12 (2-2, 2-2, 2-4, 3-1)

Check-up RN Salerno: Taurisano, M. Luongo 1, Esposito, Sanges 1, Maione, Gallozzi, Tomasic 2, Gallo 1, Parrilli, Bertoli 2, Barroso 1, Pica, Vassallo 1, All. Malinconico

De Akker: Cicali, Grossi 3, Spadafora, Baldinelli, Boggiano 1, Kadar, Guerrato 1, K. Milakovic 2, Alfonso 1, Manzi, Cocchi, Deserti 1, Pederielli. All. F. Mistrangelo

Arbitri: Colombo, Nicolos

Note: Uscito per limite di falli Boggiano (D) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Salerno 6/18 e De Akker 3/8. Tempi regolari terminati 9-9. Ai rigori: Gallo gol, Milakovic gol, Barroso gol, Manzi gol, Bertoli gol, Guerrato parato, Esposito gol, Kadar gol, Luongo gol. Spettatori: 150 circa.