Cetara Contadini Pescatori – Gal Terra Protetta, presentazione del progetto sabato 8.

Si terrà sabato 8 ottobre alle ore 10 presso la sede dell’Agenzia Regionale Campania Turismo, in Via Velia 15 a Salerno (ex Ept), la conferenza stampa di presentazione del progetto “Cetara Contadini Pescatori – Gal Terra Protetta (PSR Campania 2014/2020. Misura 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” – Bando di attuazione della misura Misura 16 – sottomisura 16.3: Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo – Tipologia di intervento 16.3.1: Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale). All’incontro prenderanno parte l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo; il sindaco di Cetara Fortunato Della Monica; il coordinatore Gal Terra Protetta Gennaro Fiume; il presidente nazionale Assotes – Operatori di turismo esperienziale – progetto Artès, Rosario D’Acunto; il coordinatore del progetto “Cetara Contadini Pescatori” Antonio Dura.