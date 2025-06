Centola, spara ai ladri in casa, ne uccide uno

La vicenda che hai riportato è davvero drammatica e ha scosso profondamente la comunità di Foria di Centola. Secondo le ricostruzioni, nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 giugno 2025, tre uomini si sarebbero introdotti in una villetta per compiere un furto. Il proprietario, un imprenditore edile sessantenne, avrebbe reagito aprendo il fuoco.

La vittima: un giovane albanese di 25 anni, incensurato e padre di una bambina, è stato trovato morto in una zona impervia di San Severino di Centola. Il corpo era coperto da teli, il che fa ipotizzare un tentativo di occultamento.

Il proprietario di casa: è indagato per omicidio colposo, lesioni gravissime e occultamento di cadavere. Avrebbe confessato di aver sparato e indicato il luogo dove si trovava il corpo.

Gli altri coinvolti: uno dei presunti complici è ricoverato in gravi condizioni a Napoli, mentre il terzo è ancora ricercato.

L’arma rubata: durante il furto sarebbe stata sottratta anche una pistola, forse usata nello scontro a fuoco.

La dinamica esatta resta da chiarire: non è ancora certo chi abbia sparato per primo. Le indagini sono in corso e si attendono i risultati dell’autopsia e ulteriori accertamenti balistici.

Gli ultimi sviluppi aggiungono un ulteriore livello di preoccupazione a una vicenda già drammatica:

La “spedizione punitiva”: circa 30 persone, tra cui familiari del giovane ferito, si sono radunate davanti alla villa dell’imprenditore. Il loro arrivo, a bordo di auto di grossa cilindrata, ha fatto temere un’escalation. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato il peggio.

Il 20enne ferito: ancora ricoverato in gravi condizioni al Cardarelli di Napoli, è stato formalmente indagato per tentata rapina. La sua posizione legale si complica, anche se resta centrale il tema della legittima difesa.

L’imprenditore: indagato per lesioni e tentato omicidio, ha visto la sua abitazione posta sotto sequestro. La sua confessione e la collaborazione con gli inquirenti saranno elementi chiave per valutare la sua posizione.

Il complice scomparso: il cellulare ha agganciato una cella in zona collinare, ma del giovane nessuna traccia. Le ricerche proseguono con cani molecolari e droni. Si teme possa essere ferito o peggio.

Refurtiva e indizi: parte degli oggetti rubati e alcuni indumenti dei ladri sono stati recuperati, utili per le indagini balistiche e genetiche.

Il sindaco Pirrone ha lanciato un appello alla calma, sottolineando la fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine. La comunità, già provata da una lunga serie di furti, è ora sospesa tra paura e rabbia.

“Solidarietà all’imprenditore minacciato per essersi difeso”. La esprime Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, a seguito dei fatti avvenuti a Foria di Centola.

“L’episodio di cui apprendiamo da fonti stampa è gravissimo. Si parla addirittura di una trentina di persone di nazionalità albanese, provenienti dal Casertano, che si sono presentate sotto casa del costruttore con propositi di vendetta. Il 60enne, lo ricordo, è stato oggetto di ritorsioni in quanto avrebbe sparato nel tentativo di difendersi da un tentativo di rapina in casa propria. Nella sparatoria è rimasto ferito un albanese e ora l’imprenditore si trova iscritto al registro degli indagati con l’accusa di lesioni gravissime”.

Tommasetti ribadisce la sua vicinanza: “Sono sempre stato dalla parte di chi difende la propria casa e i propri affetti e ritengo assurdo che vicende come questa si trasformino anche in un incubo giudiziario. Come se non bastasse ora il nostro concittadino, già violato nell’intimità della sua proprietà, deve temere per la sua incolumità e quella dei suoi cari. Non dimentichiamo infatti che tutto è nato da una scia di rapine nelle villette. La spedizione punitiva della notte scorsa rappresenta una deriva che non può passare sotto silenzio e va fermata a tutti i costi. Sono pronto a incontrare in qualsiasi momento l’imprenditore e assicuragli ogni forma di sostegno, ringrazio le forze dell’ordine che in queste ore stanno facendo ogni sforzo per garantire la sicurezza di quest’uomo e chiedo tolleranza zero per chi si rende protagonista di simili atti intimidatori, violenti e pericolosi, in totale spregio della legge. Chi non rispetta la nostra legge può tornare nei Paesi da dove è venuto”.

“Mi auguro – conclude il consigliere regionale – che le indagini procedano spedite e la posizione del costruttore venga al più presto archiviata, restituendogli ciò che gli è stato tolto non per colpa sua”.

