Banca 2021, un semestre da incorniciare.

Ha un sapore particolare il risultato del Bilancio Semestrale chiuso con oltre 1 milione di euro di utile netto per la Banca 2021. Il 2022 passerà infatti alla Storia come l’anno del grande rinnovamento, visto l’arrivo del nuovo Direttore Generale Cosimo Puglia.

L’Istituto con sede a Vallo della Lucania (Sa), operante in 3 regioni e 4 province, ha, nel corso dei primi sei mesi del 2022, cambiato pelle con una forte e sinergica azione voluta dal Consiglio di Amministrazione guidato dal Presidente Pasquale Lucibello e dalla Direzione Generale.

Un nuovo modello distributivo e di servizio, caratterizzato dalla presenza di tre Aree Territoriali con relativi Responsabili, gestori imprese e gestori privati dedicati alla gestione di clientela assegnata, rappresentano interventi organizzativi finalizzati ad innalzare il livello di qualità del rapporto con la clientela.

La realizzazione del Business Center nel comune di Sala Consilina (Sa) è senza dubbio un altro tassello indicativo della nuova concezione di Banca che oggi caratterizza “Banca 2021”. Un luogo di incontro tra le esigenze delle imprese del Territorio e i servizi, consulenza e opportunità messe a disposizione dalla Banca con il continuo supporto e vicinanza del Gruppo BCC ICCREA, nonché della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria presieduta da Amedeo Manzo, a cui la Banca aderisce.

Il rinnovamento del parco ATM è un ulteriore segnale della volontà di offrire al Territorio di competenza servizi sempre innovativi.

Le implementazioni organizzative e il nuovo modello di servizio messo in campo hanno dato già i risultati sperati e trovano ampia rappresentazione in un Bilancio Semestrale che va analizzato nei dettagli, e che si chiude con un ottimo risultato di conto economico nonostante un approccio altamente prudenziale in relazione alle componenti di natura valutativa dello stesso.

I numeri esprimono una vivacità commerciale ai vertici nazionali del Gruppo, evidenziata anche dalla produzione di oltre 35 milioni di nuovi impieghi alla clientela, con livelli di copertura dei crediti deteriorati oltre le previsioni strategiche. Un utile importante che nel secondo semestre, vista la politica di Bilancio adottata, potrà dare solo grandi e ulteriori soddisfazioni.

I mesi che verranno, pianificati nei dettagli, consentiranno di chiudere un 2022 con un risultato che sicuramente confermerà la bontà del nuovo approccio gestionale, frutto di un lavoro armonioso portato avanti dalla Direzione Generale e dal Consiglio di Amministrazione e con il grande contributo di partecipazione ed entusiasmo di tutta la compagine dei Dipendenti.

Banca 2021, viste le sue grandi attitudini commerciali, gode del supporto continuo dell’intero Gruppo Bcc Iccrea, anche mediante l’organizzazione di attività di formazione specialistiche.

“Siamo soddisfatti, pieni di gioia per questo risultato semestrale, rappresentazione della bontà delle scelte effettuate dal Consiglio di Amministrazione che mi onoro di presiedere, dell’eccezionale lavoro svolto dal Direttore Generale Cosimo Puglia, che ringrazio, e da tutta la nostra squadra. Ringrazio il territorio per la continua vicinanza alla nostra Banca e assicuro a tutti i Soci e Clienti che il futuro sarà all’insegna del successo e del consolidamento”, queste le parole del presidente del Consiglio di Amministrazione Pasquale Lucibello.

Soddisfazione espressa anche dal Direttore Generale Cosimo Puglia, già proiettato alle attività da svolgere nel secondo semestre dell’anno: “I risultati ottenuti -sottolinea- sono il frutto della grande coesione tra la Direzione Generale, il Consiglio di Amministrazione e la Capogruppo Iccrea, conseguenza dell’eccezionale lavoro svolto da tutti i nostri dipendenti che ogni giorno mostrano il loro grande attaccamento all’azienda e ai valori del Credito Cooperativo. Siamo già proiettati ai mesi che verranno, abbiamo pianificato una serie di attività che ci permetteranno di dare al territorio quello che merita: attività finalizzate al miglioramento delle condizioni sociali, culturali ed economiche delle popolazioni che lo vivono. Desidero sottolineare la vicinanza e l’intensa collaborazione che in questi mesi ho avuto da parte del Presidente Pasquale Lucibello e di tutto il Consiglio di Amministrazione, del Presidente Pasquale Gentile e di tutto il Comitato Esecutivo e il proficuo confronto quotidiano con il Collegio Sindacale. Siamo consapevoli di avere al nostro fianco una Capogruppo strutturata e in grado di darci tutte le soluzioni che il mercato richiede. Il segreto del successo è solo uno, il lavoro deve essere teso al raggiungimento dell’eccellenza”.