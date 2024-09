Avalanche Day 2024: sabato 14 al Lido Spineta di Battipaglia

Si terrà sabato 14 settembre, dalle ore 20:00, presso il Lido Spineta di Battipaglia, l’ottava edizione dell’Operazione Avalanche, rievocazione storica dello sbarco di Salerno del 1943, un evento cruciale della Seconda Guerra Mondiale.

La manifestazione, inserita nel Progetto Internazionale Avalanche promosso nel quadro del programma European Remembrance della Direzione Generale UE – Giustizia e rientrante nella collaborazione con Erasmus+ aMemoria con l’Istituto Besta Gloriosi di Battipaglia, è organizzata dall’Associazione Mu.Bat con la collaborazione di Noi soldati al Fronte ‘43-’45 e con la partecipazione di 31º Siena Living History Group. Mira a celebrare non solo la storia, ma anche il valore della pace e della memoria condivisa attraverso l’arte.

Il programma e le novità

Quest’anno l’evento sarà ancora più speciale. Sarà una rievocazione serale arricchita da luci teatrali e spettacoli pirotecnici che creeranno un’atmosfera suggestiva e immersiva per gli spettatori.

La serata inizierà con la White Roses Ceremony e proseguirà con la rappresentazione teatrale di Radio ONDA che attraverso musica, narrazioni storiche e mezzi d’epoca darà vita ai momenti più significativi del periodo.

Quest’anno, tra i protagonisti dello spettacolo ci saranno la narratrice Giuseppina Sessa, l’attore Luca Landi e la cantante Valeria Graziani accompagnata alla chitarra classica dal Maestro Maurizio Crivello. Il tutto sarà diretto artisticamente dal maestro Guglielmo Francese e condotto da Carmen Picciariello.

Altra novità di questa edizione è la collaborazione con il Festival Internazionale della Danza. Circa 200 ballerini, provenienti da diverse scuole di danza del territorio, avranno l’opportunità di seguire uno stage di tre giorni con i Maestri Leon Cino e Luca Calzolaro per poi esibirsi in coreografie appositamente progettate per lo spettacolo e per l’inconsueto palcoscenico di sabbia. Presente anche la ballerina Maria Grazietti.

“Questo progetto – ha raccontato il Direttore Artistico Francese – non solo promuove la formazione, ma rappresenta un’occasione per i giovani di riscoprire la storia locale attraverso il teatro, la danza e la tecnologia. Ecco perché sono previste la Summer School “Il Patrimonio ReImmaginato”, il convegno “Occupied Spaces” e lo stage di danza. A tal proposito ringrazio le scuole di danza e i Maestri Leon Cino e Luca Calzolaro che hanno subito preso a cuore questa sfida, le associazioni e le prestigiose istituzioni culturali che collaborano a queste iniziative e tutti coloro che, ormai da anni, ci sostengono”.

Il calendario degli eventi

L’Avalanche Day, infatti, sarà anticipato da una serie di celebrazioni che avranno inizio il 9 settembre con la cerimonia al Cimitero del Commonwealth di Montecorvino Pugliano in memoria dei caduti dello sbarco e in ricordo del generale Gonzaga, alla presenza di sindaci e amministratori delle città del territorio.

Dal 10 al 13 settembre, presso la sede dell’associazione Mu.Bat, si terrà la quinta edizione della Summer School “Il Patrimonio ReImmaginato”, in collaborazione con l’Università di Versailles, CDEC, AIUCD, regesta.exe. Un’occasione per giovani ricercatori universitari e specialisti di esplorare e confrontarsi sull’applicazione delle tecnologie digitali alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Il calendario di eventi proseguirà il 14 ottobre con un convegno internazionale, organizzato in collaborazione con l’Università di Salerno, dal titolo Occupied Spaces, che vedrà la partecipazione di studiosi provenienti da tutto il mondo, per riflettere sull’eredità dell’occupazione in Italia e altrove durante la Seconda Guerra Mondiale.