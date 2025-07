Atitech e CeSMA: un laboratorio congiunto per le attività di ricerca aeronautica

Il Presidente di Atitech S.p.A., Gianni Lettieri, e il Direttore del CeSMA, Domenico Accardo, hanno sottoscritto un contratto di consulenza tecnico-scientifica relativo allo sviluppo ed alla certificazione aeronautica di metodologie avanzate per la trasformazione dei velivoli. L’accordo prevede, tra i vari ambiti di collaborazione, la costituzione di un laboratorio congiunto finalizzato a incrementare le attività nei settori della ricerca e dell’innovazione di comune interesse. Il laboratorio congiunto avrà due sedi operative, una presso il complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio, l’altra presso lo stabilimento di Capodichino Nord.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un progetto di innovazione che mette insieme un’azienda e un ateneo all’avanguardia a livello internazionale nel proprio settore. Si tratta di un’attività strategica che porterà alla creazione di un laboratorio in cui sarà possibile effettuare test e sperimentazioni necessari all’approvazione dei componenti aeronautici utilizzati nelle fasi di manutenzione. L’obiettivo è migliorare l’efficienza dei processi manutentivi e, in modo più ampio, la sicurezza dei velivoli sottoposti a tali attività.

CeSMA e Atitech rappresentano due eccellenze della regione Campania: entrambe sono fortemente radicate sul territorio e contribuiscono attivamente a organizzazioni e progetti volti a rafforzare la competitività locale, attraverso l’adozione di progettualità complesse basate su innovazione tecnologica, organizzativa e sostegno alla vocazione imprenditoriale.

La nascita del laboratorio è il segno di una collaborazione profonda, che si inserisce nella storia secolare dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e, al contempo, apre le porte a nuove tecnologie, competenze scientifiche e tecniche, favorendo l’interazione tra il mondo produttivo e quello accademico in un contesto innovativo e competitivo.

