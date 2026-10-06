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Ascolti tv, Italia-Turchia su Rai1 vince prima serata con il 38,1% di share

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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(Adnkronos) – Su Rai1 la partita di Nations League Italia-Turchia ha vinto la prima serata con il 38,1% di share. La Nazionale ha incollato allo schermo 8.000.000 spettatori. Su Canale 5, ‘Grande Fratello Vip’ ha totalizzato 1.778.000 spettatori con uno share del 16%. Su Rai3, ‘Lo Stato delle Cose’ ha segnato 1.170.000 spettatori e l’8,2%. Su Italia 1 ‘Jack Reacher – Punto di non ritorno’ ha intrattenuto 1.126.000 spettatori pari al 6,3%, mentre su Rai2 ‘La ragazza della palude’ 1.009.000 spettatori pari al 5,8%. 

Su Rete 4, ‘Quarta Repubblica News’ ha ottenuto 696.000 spettatori e il 3,9%. Poco sotto c’è La7 con ‘La Torre di Babele’ che ha radunato 685.000 spettatori, pari al 3,6%. Sul Nove ‘Little Big Italy’ è stato visto da 473.000 spettatori con il 2,6%, mentre su Tv8 ‘Io prima di te’ 387.000 spettatori e il 2,4%). 

Nella fascia access prime time, su Canale 5, ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 4.446.000 spettatori e il 20,6%. ‘Affari Tuoi’ non è andato in onda su Rai1 per lasciare spazio alla partita dell’Italia. 

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