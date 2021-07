Apre a Battipaglia Biostorie, negozio di cosmetica consapevole.

«Uno stile di vita e un messaggio di amore e rispetto verso sé stesse, gli altri e il territorio. Ma anche una prova nata durante il lockdown, per valorizzare il proprio spirito di iniziativa e voglia di fare». Così Emanuela e Milena Urga, sorelle con la passione per il bio, sintetizzano la loro personale sfida aprendo nel cuore di Battipaglia “Biostorie” (https://www.lasaponaria.it/su-di-noi/biostorie/battipaglia) uno dei negozi di saponi e creme naturali del marchio “La Saponaria, laboratorio artigianale di cosmetici ecobio nato a Pesaro e divenuto franchising.

L’inaugurazione si terrà sabato 17 luglio alle ore 10 in via Giuseppe Mazzini, 91.

Emanuela ha sempre fatto la ballerina ed insegnato danza, Milena è una mamma a tempo pieno grazie ai suoi cinque figli. Entrambe hanno una passione che le accomuna: quella per il biologico. E da dirette consumatrici dei prodotti “La Saponaria”, sono poi diventate attive protagoniste del franchising, decidendo di lanciare a Battipaglia una proposta concreta nell’uso di prodotti bio per il corpo. Una scelta di rispetto per la salute della propria pelle.

«Ci ha colpito il messaggio green dell’azienda – raccontano Emanuela e Milena –. Abbiamo pensato di dare il nostro piccolo contributo a sostegno di una nuova mentalità rivolta all’uso di prodotti naturali. Biostorie vuole supportare il pubblico che ha già intrapreso questa strada ma anche sensibilizzare le persone ad amare e rispettare di più la propria terra, partendo innanzitutto dalla propria città. Biostorie è un’idea nata durante il lockdown, avevamo voglia di metterci in gioco e di fare qualcosa che ci appassionasse davvero. Con “La Saponaria” – concludono – abbiamo trovato la strada giusta che unisce la cura naturale e quotidiana del corpo».

Biostorie è un progetto che valorizza la cosmetica naturale ma anche una rete di luoghi dove scoprire la storia, l’uso, la combinazione di materie prime ed un luogo in cui realizzare nuove storie profumate. Vuole essere più di un semplice store: piuttosto un luogo in cui ritrovarsi, confrontarsi, scoprire aneddoti, conoscere l’intera filiera di cosmetici consapevoli.

Da Biostorie le persone potranno avere consulenze individuali e personalizzate, partecipare gratuitamente alle iniziative in programma e scoprire così tutti gli usi e i benefici delle materie prime che rendono così speciali i prodotti frutto del lavoro di questa azienda.

IL PROGRAMMA

Prenotazioni sul sito www.lasaponaria.it/su-di-noi/biostorie/battipaglia

Sabato 17 luglio 2021

INAUGURAZIONE BIOSTORIE!

Vi aspettiamo da Biostorie a Battipaglia con tante sorprese, assaggi per la pelle e sconti speciali. E ci sarà un regalino per chiunque passerà a farci un saluto! Ci trovate dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21

Durata: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21

Costo: Gratuito

Domenica 18 luglio (pomeriggio) e giovedi 22 luglio (mattino)

BEAUTY EXPERIENCE – MAGIC FACE MASK

Creiamo insieme la maschera viso dei tuoi sogni! Un laboratorio di autoproduzione gratuito, semplice e veloce. Durata 30 minuti. Iscrizione obbligatoria. In questa giornata ci sarà lo sconto del 10% su tutte le materie prime per l’autoproduzione.

Giorno: 18 luglio (pomeriggio) e 22 luglio (mattino)

Durata: 30 min (incontri individuali)

Costo: Gratuito

Lunedi 19 luglio

BEAUTY FACE – ANALISI DIGITALE DELLA PELLE

Non hai ancora trovato la beauty routine ideale per il tuo viso? Oppure vuoi ricalibrare la tua routine adattandola al meglio ai mesi estivi? Fatti consigliare i prodotti giusti per te! Prenota il tuo appuntamento e vieni a fare l’analisi digitale della pelle. In questa giornata ci sarà il 10% di sconto sui prodotti per il viso.

Durata: 30 min (incontri individuali)

Costo: Gratuito

Martedi 20 luglio 2021

BEAUTY EYES – CONSULENZA MAKE-UP OCCHI

Vuoi imparare a valorizzare i tuoi occhi? Ti proponiamo una lezione di make-up, personalizzato in base alle tue esigenze e ai tuoi desideri. Durata 30 minuti. Iscrizione obbligatoria. In questa giornata ci sarà lo sconto del 10% su tutti i prodotti make-up.

Durata: 30 min (incontri individuali)

Costo: Gratuito

Mercoledi 21 luglio 2021

BEAUTY HAIR – CHECK UP DIGITALE CUTE E CAPELLI

Effettuiamo l’analisi digitale del cuoio capelluto e dei capelli per aiutarti a trovare la tua hair routine naturale perfetta. Durata 30 minuti. Iscrizione obbligatoria. In questa giornata ci sarà lo sconto del 10% su tutti i prodotti capelli.

Durata: 30 min (incontri individuali)

Costo: Gratuito

About “La Saponaria” – www.lasaponaria.it –

La Saponaria, cosmetici biologici e consapevoli. La Saponaria è un marchio leader in Italia nel settore della bellezza biologica. Da più di 10 anni, sviluppa, produce e distribuisce prodotti cosmetici eco-bio per la cura di pelle e capelli a 360°. Tutti i prodotti sono realizzati con ingredienti biologici e fairtrade provenienti principalmente da culture italiane nel rispetto delle origini regionali e locali. La mission dell’azienda è quella di realizzare cosmetici consapevoli, cioè buoni ed efficaci per chi li usa e che abbiano un impatto positivo per l’ambiente e per la società in cui viviamo.

Il concept. Una bioprofumeria esperienziale. Un negozio di cosmetici biologici e di alta qualità ad un prezzo conveniente, ma non solo. La Saponaria, attraverso l’innovazione che passa anche nella progettazione dei propri concept stores, concretizza i propri valori trasferendoli ai clienti in servizi tangibili per il benessere del corpo, della mente e dei sensi, per un’esperienza totalizzante e magica che passa dalla conoscenza delle materie prime alla formazione sui passi necessari per la realizzazione del proprio cosmetico personalizzato.

Aree tematiche:

– l’Area della scoperta, in cui il cliente può scoprire, attraverso i 5 sensi, i prodotti, l’origine delle materie prime e la qualità degli ingredienti utilizzati.

– l’Area di analisi, uno spazio dedicato all’educazione e formazione del consumatore in base alle esigenze personali della propria pelle.

– l’Area della creazione, in cui il consumatore, con l’aiuto di personale esperto, può realizzare il proprio cosmetico personalizzato.

– l’Area della condivisione, in cui il cliente può lasciare traccia del suo passaggio, condividere commenti e consigli e allo stesso tempo sentirsi parte di un cambiamento positivo nella vita reale.