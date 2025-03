Anffas Open Day venerdì 28

Venerdì 28 marzo 2025 in occasione del 67esimo anniversario della fondazione di Anffas Nazionale e della XVIII Giornata Nazionale delle Disabilità Intellettive e dei Disturbi del Neurosviluppo, la Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus, presieduta da Salvatore Parisi, in partnership con Anffas Salerno ETS-APS, spalancherà le porte all’inclusione sociale con l’ormai consolidata formula dell’Open Day nella sua sede di Via del Tonnazzo in località Fuorni (Sa) per accogliere familiari e amici, cittadini e studenti delle scuole superiori, per una giornata di inclusione e di cultura sul tema della disabilità con un focus specifico sul progetto di vita e sui percorsi di inclusione lavorativa.

Durante la mattinata, infatti, la sede di Via del Tonnazzo in località Fuorni (Sa) si trasformerà in un vero e proprio villaggio dove verranno organizzati momenti di presentazione dei servizi e dei progetti volti al miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità e loro famiglie, raccontando i suoi servizi dedicati al lavoro e le opportunità concrete di inserimento professionale per le persone con disabilità, con le testimonianze dirette delle persone con disabilità che hanno intrapreso percorsi di inserimento lavorativo.

Quest’anno il tema centrale della giornata è l’inclusione lavorativa, con un focus sull’inserimento lavorativo e sui percorsi dedicati. Il lavoro, infatti, è un diritto-dovere che deve essere garantito a tutti i cittadini, inclusi quelli con disabilità, ma, nonostante i progressi compiuti, il mondo del lavoro rimane per molti un obiettivo difficile da raggiungere, soprattutto per coloro che, a causa di pregiudizi e stereotipi, non vengono considerati come persone capaci di dare un contributo significativo alla vita sociale e professionale.

La Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa, in collaborazione con Anffas Salerno ETS-APS, ha organizzato nel corso della mattinata di venerdì 28 marzo a partire dalle ore 10.00 una serie di attività che vedrà il coinvolgimento di circa 150 alunni delle scuole superiori di Salerno ad indirizzo sanitario e socio-sanitario (Liceo Statale Alfano I, Convitto Nazionale Torquato Tasso), dei familiari e degli associati.

Le attività saranno suddivise in diverse tappe che, oltre ad affrontare il tema dell’inclusione lavorativa, tratteranno specifici argomenti attraverso numerose attività (la costruzione di un Progetto di Vita dall’età evolutiva all’età adulta, le parole giuste, esperienze sensoriali, video-interviste, riconversione dei servizi in chiave inclusiva) con un focus specifico su progettualità quali il teatro, lo sport, percorsi volti alle autonomie e attività finalizzate all’inclusione lavorativa attraverso l’artigianato. All’interno di ogni tappa sarà affrontato il tema dell’inclusione lavorativa, focus di Anffas Day.

Come ogni anno questa iniziativa sarà un’importante occasione di inclusione sociale e interscambio con tanti alunni delle scuole del territorio al fine anche di facilitare l’orientamento universitario e professionale sui temi del settore sanitario, socio-sanitario e sociale.

La giornata organizzata da Anffas, che si pone come un momento di riflessione e confronto per sensibilizzare le istituzioni e il grande pubblico sul valore delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, promuovendo l’abbattimento delle barriere che ancora impediscono a molti di accedere a opportunità professionali, sarà anche l’occasione per condividere in collegamento diretto da Salerno l’esperienza lavorativa di Giulia e Giuseppe.

Storie dalla città di Salerno da far conoscere, un importante momento di riflessione e confronto con le loro testimonianze, due persone con disabilità, due giovani lavoratori del Sunrise Accessible Resort di Battipaglia (Sa) che hanno dato valore aggiunto alla struttura ricettiva nata nel 2016 situata nella Costa Sud di Salerno (a metà strada tra la costiera amalfitana e il Parco Nazionale del Cilento) che eroga servizi alberghieri ristorativi e balneari.

E proprio al Sunrise Accessible Resort, che ha l’obiettivo di garantire un turismo accessibile, privo di barriere architettoniche e culturali e con la finalità di garantire percorsi di inclusione lavorativa a persone con disabilità intellettiva, che Giulia e Giuseppe hanno lavorato e tutt’ora lavorano come addetti di sala.

La loro giornata lavorativa con i loro turni ed il rapporto con la clientela, sarà raccontata nel corso del pomeriggio durante la Maratona Anffas, un evento online ricco di testimonianze ed esperienze concrete da tutta Italia e patrocinata dal Senato della Repubblica, per promuovere un approccio positivo e rispettoso, in linea con i principi sanciti dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, incentrato sui diritti umani e sulla qualità della vita delle persone con disabilità.

Tra i partner della giornata il Coordinamento Regionale Anffas Campania, l’Istituto Professionale Alberghiero “R. Virtuoso”, il Convitto Nazionale Torquato Tasso, il Punto Odv, SITA SUD e il Sunrise Accessible Resort.