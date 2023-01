Ampio Raggio saluta il 2022 con un’ultima iniziativa: donati 10 computer al Comune di Foglianise.

Il volontariato non si ferma mai, nemmeno alla vigilia del nuovo anno. Con il 2023 ormai alle porte l’associazione “Ampio Raggio ODV” ha voluto salutare l’anno ormai passato, ricco di iniziative e collaborazioni, donando 10 nuovi computer al comune di Foglianise.

I pc sono stati consegnati oggi, 31 dicembre, al parroco Don Pietro Florio, che li consegnerà a coloro che ne hanno più bisogno. Ad occuparsi della logistica necessaria per il trasporto e la consegna è stato il dottor Giacinto D’Urso. L’obiettivo è l’alfabetizzazione informatica, in special modo tra i più giovani.

Alla consegna ha preso parte anche il sindaco del comune di Foglianise, Giovanni Mastrocinque, ed il fondatore e coordinatore dell’associazione il dottor Eugenio Fortunato. Il primo cittadino ha voluto personalmente ringraziare l’associazione partenopea.

«Essere vicini a quanti sono meno fortunati e portare avanti, in particolare tra i bambini e gli adolescenti, un progetto di alfabetizzazione informatica. Con questo spirito abbiamo donato questa mattina, grazie alla generosità dell’associazione “Ampio Raggio ODV”, 10 computer desktop al nostro parroco Don Pietro Florio che si occuperà di consegnarli a quanti ne avranno necessità. Siamo davvero contenti di questa iniziativa che tende la mano a quanti hanno più bisogno per far sì che nessuno, nella nostra comunità, resti indietro. Per questo il mio più sentito ringraziamento e dell’Amministrazione comunale va al presidente dell’associazione “Ampio Raggio ODV”, Antonio Pio Autorino che ha donato le apparecchiature informatiche che sono state consegnate questa mattina dai dottori Eugenio Fortunato e Daniele Repola. Un grazie anche al nostro parroco Don Pietro per la sensibilità che da sempre riserva alle esigenze dei più piccoli e di quanti hanno più bisogno».

“L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo”