“Aiutati che io ti aiuto” . Grazie a un libro e al Rotary sarà realizzata a Salerno una stanza multisensoriale per i bambini autistici.

Paul e Guglielmo sono due ragazzi come tanti. Paul: 12 anni, ama leggere manga e quando non lo fa si rinchiude nella sua stanza, trascorrendo ore davanti alla consolle. Guglielmo: 12 anni, un bambino autistico che è l’orgoglio dei suoi genitori. Ogni settimana fa una conquista, come quella di riuscire a vestirsi da solo. Entrambi sono stati iscritti dai genitori a un campo estivo. In un luogo creato per l’incontro, loro, volutamente, si isolano, creano muri. Un giorno però accade qualcosa di straordinariamente emozionante: i due bambini, su iniziativa di Guglielmo, improvvisamente iniziano a interagire tra di loro e poi con gli altri ragazzi del campo estivo. E’ l’incipit del libro scritto da Renato De Rosa, presidente della cooperativa “Saremo Alberi”, illustrato dal fumettista Enzo Lauria e curato dalla pedagogista Rosa Mandia, edito dalla casa editrice “Saremo Alberi”, diretta da Vincenzo Aliberti, che è stato presentato, lunedì sera, all’ Hotel Baia di Vietri sul Mare insieme al video “Il mio nome è Marco”, curato con grande sensibilità dalla giornalista Concita De Luca, con la musica di Max Maffia , il montaggio e le riprese di Raffaele Sprovieri , la voce di Roberto Nisivoccia e le danze di Giulia Pisanti . Libro e video saranno presentati durante il “ VI Congresso Internazionale sull’Autismo”, in programma dal 25 al 27 novembre a Giffoni Valle Piana, al quale parteciperanno relatori provenienti da ogni parte del mondo. La realizzazione del libro e del video rientra nell’ambito del progetto rotariano ”Sensi unici”, curato dal dottor Francesco Dente, socio del “Rotary Club Salerno Duomo”, presieduto dal dottor Raffaele Palato, Club capofila di un gruppo di altri nove Club Rotary: “ Maddaloni Valle di Suessola”; “Salerno”; “ Salerno Est”; “ Salerno Nord dei Due Principati”; “ Salerno Picentia”; “ Sala Consilina”; “Bosco Trecase Reale”; “ Costiera Amalfitana”; “Torre Annunziata Oplonti”; del “Rotaract Club Salerno Duomo”, presieduto dal dottor Giuseppe Dente, del “Distretto Rotary 2101”, diretto dal Governatore Alessandro Castagnaro, e dalla “Rotary Foundation”, che hanno finanziato il progetto ideato dalla Cooperativa Sociale “Giovamente”, presieduta da Luca Goffredo, immediatamente sostenuto dalla Cooperativa “Saremo Alberi” e dal “Rotary Club Salerno Duomo”. Il ricavato delle vendite del libro sarà utilizzato per realizzare, a Salerno, una stanza multisensoriale per bambini autistici, come ha spiegato la pedagogista, esperta in autismo infantile, Rosa Mandia: ” E’un ambiente progettato per il benessere, prodotto dalla stimolazione dei 5 sensi in maniera controllata”. La dottoressa Mandia ha annunciato che il prossimo anno parteciperà al progetto anche la società “Salernitana Calcio”: “Il dottor Maurizio Milan mi ha promesso che la Salernitana parteciperà alla realizzazione di un libro sull’integrazione sportiva dei ragazzi autistici: abbiamo già creato il personaggio” Ciccio” che indossa la maglia della Salernitana”. Presenti i bambini protagonisti del video: Giada, Marco e Francesco ; l’Assistente del Governatore Fabrizio Budetta; il formatore Distrettuale Andrea Di Lieto; il Past Governor Marcello Fasano; il Sindaco del Comune di Salerno, Vincenzo Napoli, e il Sindaco del Comune di Vietri Sul Mare, Giovanni De Simone, che hanno apprezzato il progetto e ricevuto il libro dal piccolo Marco che ama correre con gli occhi chiusi e le braccia aperte.

Aniello Palumbo