AIR Campania, implementazione dei servizi da lunedì 14 nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

AIR Campania implementa il piano d’esercizio. A partire da lunedì 14 novembre sono previste nuove corse e modifiche al quadro orari per i servizi dell’azienda di TPL sul territorio regionale di competenza.

«Si tratta di un piano imponente che ci ha visto impegnati in queste settimane per far fronte in particolar modo alle modifiche degli orari delle scuole che hanno aderito alla settimana corta, oltre ad alcuni allineamenti determinanti da variazioni della domanda di mobilità emerse durante le fasi di monitoraggio. Adeguamenti necessari per un piano trasporti più vicino alle esigenze delle famiglie e degli studenti», ha dichiarato l’Amministratore Unico, Anthony Acconcia.

Le variazioni al piano interessano le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, alla luce delle modifiche degli orari delle attività didattiche degli Istituti secondari e per rispondere alla richiesta di maggiore mobilità da e verso le Università.

Ad Avellino dal 14 novembre saranno attivati 21 nuovi servizi extraurbani. In particolare, l’incremento riguarda i collegamenti sulla direttrice est. Previste 11 nuove corse nella fascia oraria 15.10-15.15 e un aumento delle partenze dall’Autostazione di via Fariello.

L’azienda regionale di TPL, inoltre, ha provveduto anche ad implementare i collegamenti con il capoluogo irpino e le Stazioni Ferroviarie di Afragola e di Caserta, attivando tre nuove corse: Avellino-Caserta ore 13.00, Caserta-Avellino ore 18.45, Afragola-Avellino ore 21.00.

Oltre 40 le modifiche al quadro orari con anticipi e posticipi delle partenze, che oscillano tra i 5 e i 20 minuti e che interessano tutte le direttrici.

A Benevento, AIR Campania da lunedì prossimo ha previsto l’attivazione di 13 nuovi servizi, implementando le partenze da e per il Metropark di Napoli con due corse: alle 6.30 e alle 18.30.

Incrementati anche i collegamenti da e per i comuni di Airola, Arpaia, Bucciano, Montesarchio e Sant’Agata de’ Goti. Quattordici le modifiche al quadro orario dei servizi che riguardano il bacino di Benevento, con anticipi e posticipi delle partenze tra i 5 e i 30 minuti su quasi tutte le direttrici.

A Caserta variazioni degli orari in particolare sulle corse che interessano i comuni di Aversa, Giano Vetusto, Gricignano e Pastorano. Adeguamenti anche sulla linea San Pietro Infine-Cassino per la modifica degli orari degli Istituti Scolastici.

A Salerno attiva da lunedì 14 novembre la corsa delle 17.30 Napoli (zona ospedaliera) – Napoli (aeroporto) -Pomigliano-Castel San Giorgio-Fisciano-Salerno.

Il quadro completo con i nuovi servizi e le variazioni di orario è consultabile sul internet aircampania.it