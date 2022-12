ACE e RETAKE insieme ai cittadini di Salerno per riqualificare l’area dello storico campo di calcetto di via Ligea

Sabato 10 dicembre, tutte le persone che hanno a cuore il quartiere Porto, si sono ritrovate insieme ad ACE e ai volontari di Retake Salerno in Via Ligea, per ripulire l’area dai rifiuti e riqualificare lo storico campetto da calcio e il campo da basket.

L’iniziativa di Salerno è una delle tappe del progetto itinerante Scendiamo in Piazza promosso da ACE, marchio di FATER e leader nei detergenti per la casa e i tessuti, e dall’Associazione di volontariato RETAKE.

Il progetto sta attraversando l’Italia con l’obiettivo di favorire un movimento spontaneo di cittadini che vogliono riappropriarsi degli spazi urbani, prendendosene cura con la stessa attenzione che dedicano alla loro casa.

Sabato 10 dicembre, i volontari di Voglio un mondo pulito e delle altre Associazioni locali coinvolte, sono stati impegnati in molteplici attività per sistemare e valorizzare l’area di via Ligea:

– sono stati raccolti in maniera differenziata i rifiuti, sfalciate le erbacce e realizzata la pulizia della pavimentazione del campo da basket per consentire la realizzazione a terra di un murales a cura dell’artista locale Stefano Santoro;

– con il supporto di operai professionisti, sono state sostituite le attrezzature fatiscenti dei campi da basket e da calcio con nuove porte da calcio, un nuovo canestro, nuove panchine per il bordo campo e nuove luci per un’adeguata illuminazione. E’ stata inoltre riparata la recinzione che delimita l’area.

L’evento di Salerno è stato anche uno speciale momento di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti e sulle buone pratiche ambientali.

I bambini intervenuti e le loro famiglie hanno potuto prendere parte alle Olimpiadi di Retake che, attraverso quiz, gare e simulazioni di recupero e separazione dei rifiuti, offrono spunti per prendersi cura dell’ambiente.

“Siamo grati ancora una volta a Retake per darci la possibilità di realizzare l’impossibile – dichiarano Sara Petrone e Dario Renda, referenti Retake Salerno. Questo dimostra che le città i cui abitanti hanno voglia di sentirsi protagonisti, unendo le forze, riescono a massimizzare sforzi, energie e risorse dei loro volontari. In questo modo, ci sentiamo cittadini di tutte le città italiane che come noi provano a non stare con le mani in mano cambiando le sorti dei loro territori. Un grazie particolare va ad ACE per il supporto nel progetto e all’Amministrazione comunale per la fiducia che ha nutrito fin dall’inizio nel nostro impegno.”

A tutti i partecipanti sono stati consegnati dei gadget e tutto il necessario per svolgere l’attività di pulizia e riqualificazione.

I rifiuti e i materiali raccolti durante l’evento sono stati trattati e recuperati grazie al supporto di Salerno Pulita.



——— ——– ——– ——– ——– ———–

L’evento è realizzato grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Salerno e delle Associazioni ed aziende locali: Voglio un Mondo Pulito, Rete dei giovani per Salerno, Lions, Comitato territoriale Salerno Mia, Differenza Donna, U.di.con. Campania, Legambiente Salerno “Orizzonti” e Kynetic.