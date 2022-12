Sii Saggio Guida Sicuro, tappa a Nocera Inferiore martedì 13.

Fa tappa al Comune di Nocera Inferiore il roadshow Sii Saggio, Guida Sicuro, giunto alla sua nona edizione, che punta a stimolare la discussione e la riflessione sui temi della sicurezza stradale, delle misure di prevenzione e della tecnologia, aprendo le porte al dibattito e al confronto tra Famiglie, Scuole, Enti Locali e Forze dell’Ordine per sensibilizzare i giovani ai corretti comportamenti da assumere in strada

Diciassette tappe su tutto il territorio campano e oltre 2’700 studenti formati dal personale della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, da esperti sulla sicurezza stradale dell’Università di Napoli Federico II e dell’Associazione Meridiani, coadiuvati da Alfonso Montella, Professore di Sicurezza Stradale dell’Università di Napoli Federico II e Presidente della Commissione Tecnico-Scientifica del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”, sono questi i numeri registrati ad oggi della IX edizione del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”.

Ad ospitare la diciassettesima tappa del roadshow #siisaggioguidasicuro, martedì 13 dicembre alle ore 09,30, sarà la Sala Polifunzionale Galleria Maiorino di Nocera Inferiore. Ai saluti istituzionali di Paolo De Maio, Sindaco di Nocera Inferiore, Antonio Alfano, Presidente del Consiglio Comunale di Nocera Inferiore, Federica Fortino, Assessore alle Politiche Sociali e Terzo Settore, Scuola, Cultura del Comune di Nocera Inferiore, Rocco di Filippo, Referente Anci Campania e Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, saliranno in cattedra ad impartire ai 250 studenti del territorio nocerino la lezione sui comportamenti corretti da assumere in strada, saranno il capitano Marco Izzo, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore e Maria Rella Riccardi dell’Università Federico II e Referente Scuole Associazione Meridiani progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”. A illustrare il concorso di idee – Inventa una soluzione per la sicurezza stradale! saranno Antonella Scarano dell’Associazione Meridiani e Claudia Izzo, addetto stampa dell’Associazione Meridiani. Porterà la sua testimonianza agli studenti, Gianni De Prisco, vittima di incidente stradale.

#siisaggioguidasicuro, sancito con il protocollo d’intesa tra Regione Campania e Anci Campania lo scorso mese di luglio e che si avvale della collaborazione dell’Associazione Meridiani, ha preso ufficialmente il via con l’apertura dell’anno scolastico e universitario 2022/2023 con lo scopo di sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e quelli universitari, sul tema della sicurezza stradale, educando i giovani a comportamenti responsabili con guide sicure, coinvolgendo le amministrazioni comunali in base all’alta mortalità registrata sulle tratte stradali di competenza. Le finalità del progetto riguardano l’orientamento dei giovani, favorendo l’acquisizione di comportamenti responsabili alla guida, rendendo gli studenti al tempo stesso parte attiva del tutto stimolando la loro creatività attraverso un concorso d’idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale”. Questa può consistere in una proposta innovativa nella forma ritenuta più appropriata dai partecipanti al concorso: foto, video, disegni, canzoni, testi con commenti al progetto presentato. Gli studenti nel corso delle lezioni formative vengono coinvolti emotivamente con la proiezione dello spot propagandistico “Sii Saggio, Guida Sicuro”, realizzato dai testimonial della manifestazione Gigi e Ross, un video questo di forte impatto e grande sensibilità e sono seguiti nei lavori dal personale dell’Associazione Meridiani.

Il progetto, difatti, si articola in due fasi: nella prima fase , durante gli incontri formativi e divulgativi, gli studenti esaminano i fattori di rischio per l’utente della strada, sia esso pedone, ciclista, motociclista, automobilista. Alcune cattive abitudini rappresentano infatti un pericolo per la propria e altrui sicurezza. La seconda fase prevede la premiazione degli elaborati nella città di Napoli nel mese di aprile 2023, con un galà sulla sicurezza stradale in presenza di tutti i testimonial, personaggi del mondo televisivo e dello spettacolo che affiancano da anni il progetto e la realizzazione del “Villaggio sulla Sicurezza Stradale” da parte delle Forze dell’Ordine e del CONI – Comitato Regionale Campania.

Il progetto si avvale della collaborazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell’Anas, dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, di PIARC – Associazione Mondiale della Strada, dell’Associazione Scientifica Infrastrutture Trasporto, del patrocinio di Rai Campania, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Scuola Regionale della Polizia Locale, del CONI – Comitato Regionale Campania, Ussi – Unione Stampa Sportiva Italiana e dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, della media partner Rai Isoradio e del partenariato del Corpo Internazionale di pubblica Assistenza Universo Humanitas, della Fondazione Gerardino Romano, dell’Associazione XV Maggio MMXI e dell’Associazione Strada Facendo Onlus.