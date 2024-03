Abbasso il calcio, viva di pallone, Tommaso Mandato presenta il suo libro giovedì 7 al Bristol di Vietri

Giovedì (7 marzo), alle ore 19,30, all’Hotel Bristol di Vietri sul Mare si presenta il libro di Tommaso Mandato “Abbasso il calcio, viva di pallone” (edizioni Homo Scrivens). L’iniziativa è promossa dal padrone di casa Vittorio Mendozzi e dalla Pro Loco di Vietri sul Mare. All’incontro, moderato dal giornalista Peppe Iannicelli, prenderanno parte, oltre l’autore, il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone; il presidente della Pro Loco di Vietri sul Mare, Cosmo Di Mauro; Luis Vizzino, avvocato e docente Unisa – commissione di diritto dello sport e processo sportivo Cnf; l’imprenditore Vittorio Mendozzi.

L’AUTORE

Tommaso Mandato è un ex calciatore. A fine carriera è diventato avvocato, esperto di diritto sportivo, agente di calciatori, docente e organizzatore di eventi; ha giocato con Maradona ad Acerra nella celebre “partita nel fango”. Ha pubblicato con Homo Scrivens Il centravanti in giacca e cravatta (2021).

IL LIBRO

C’è differenza tra calcio e pallone? Sì, e non si tratta solo di parole, è una mentalità: chi gioca a calcio ha visto i campi con l’erbetta, gli stadi pieni e nella borsa non ha che l’occorrente per disputare una partita. Chi gioca a pallone, invece, porta addosso i segni che lascia l’asfalto, ma ha pure un bagaglio di ricordi ed esperienze che nessun Campionato del Mondo può fronteggiare. Con questo spirito, Tommaso Mandato si interroga e va a caccia di conferme: meglio il gioco del calcio o quello del pallone? Nel suo reportage narrativo coinvolge calciatori, allenatori, talent scout ma pure tifosi che, almeno una volta nella vita, hanno trascorso un lunedì senza voce. Già, perché anche chi gioca a pallone aspetta la domenica pomeriggio per scendere in campo. Prefazione di Maurizio de Giovanni. Postfazione di Enzo Decaro.