Inps per tutti, sottoscrizione convenzione Inps-Comune-Caritas

Mercoledì 6 Marzo alle 10:00 sarà sottoscritta presso la Direzione Provinciale di Salerno la Convenzione “Inps per tutti” dal Direttore regionale Benedetta Dito, dal Sindaco del Comune di Salerno Vincenzo Napoli e dal Direttore della Caritas Diocesana Salerno- Campagna – Acerno Don Flavio Manzo.

“Con la stipula dell’accordo” dichiara il direttore provinciale INPS Salerno Giovanna Baldi, “ troverà attuazione nel Comune di Salerno e in tutti quelli della diocesi Salerno Campagna Acerno, l’iniziativa avviata con l’accordo quadro nazionale tra la Caritas italiana, la Comunità di San Egidio e l’Associazione dei comuni italiani, che è volta a tutelare i bisogni delle persone in difficoltà, in condizione di grave emarginazione e fragilità e a dare voce a quei cittadini che pur avendo i requisiti per beneficiare delle prestazioni erogate dall’Inps, non dispongono degli strumenti per venirne a conoscenza e, conseguentemente accedere alle stesse.”

All’incontro parteciperanno anche l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno Paola De Roberto ed il Presidente del Comitato provinciale INPS Salerno Sergio Mautone, l’iniziativa entrerà subito nella fase operativa con un momento di formazione degli operatori individuati dalla Caritas da parte dei funzionari INPS.