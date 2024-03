8 marzo ad Atrani, giornata dedicata alla prevenzione della salute della donna

In occasione della Giornata internazionale della Donna il Comune di Atrani, grazie al supporto ed alla collaborazione del Rotary Club Costiera Amalfitana, omaggia le donne con una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Presso i locali del Poliambulatorio Comunale, a partire dalle ore 9 di venerdì 8 marzo, sarà possibile sottoporsi gratuitamente allo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario con le visite senologiche del dott. Enrico Fierro.

Il tumore più frequente tra le donne, infatti, è quello della mammella. Questo tumore rappresenta il 30% di tutte le neoplasie, seguito da quello del colon-retto, del polmone, dell’endometrio e della tiroide. Il report stima in Italia per l’anno 2022 circa 55.700 nuove diagnosi di tumore nelle donne, con un incremento dello 0,5% rispetto al 2020. Secondo i dati Istat 2018 il carcinoma mammario ha rappresentato con 13.076 decessi, la prima causa per tumore nelle donne. Dalla fine degli anni novanta si osserva una continua tendenza alla diminuzione della mortalità per carcinoma mammario (-0,8% annuo), attribuibile alla maggiore diffusione dei programmi di diagnosi precoce, e quindi all’anticipazione diagnostica, e anche ai progressi terapeutici.

Lo screening, dunque, è uno strumento fondamentale per individuare precocemente eventuali anomalie e prevenire il cancro al seno.

“Ringraziamo il Rotary Club Costiera Amalfitana ed il dott. Ulisse Di Palma per questo gesto di grande sensibilità nei confronti delle donne di Atrani” sottolinea il sindaco Luciano de Rosa Laderchi, “Ci auguriamo, con questa iniziativa, di far comprendere la fondamentale importanza della prevenzione per la tutela della nostra salute.”

Per partecipare all’iniziativa è necessario prenotarsi presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Atrani, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. Verrà data priorità alle donne di età compresa tra i 40 ed i 70 anni, residenti nel borgo costiero.