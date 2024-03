“La Magia del Rotary” raccontata dal Governatore Eletto Antonio Brando al “Rotary Club Salerno Est”.

“Tutto ciò che penso, dico o faccio, risponde a verità? È giusto per tutti? Promuove la buona volontà? È vantaggioso per tutti? Un uomo è libero di scegliere. Le sue decisioni, se prese con coraggio, verità, e una dose di follia, sapranno donare al mondo qualcosa di incredibilmente buono. Sii un uomo di successo: non misurare il tuo valore soltanto dalle tue conquiste personali. La grandezza di un uomo è data dalla sua capacità di servire al di sopra di ogni interesse personale. Vivi nel presente, non limitarti ad osservare. L’unico limite che hai, sei tu. Noi siamo il Rotary! Siamo pronti ad agire!”. È iniziato con le parole di un suggestivo ed emozionante video che sintetizza la filosofia del Rotary, proposto dal dottor Mario Petraglia, Past President, l’incontro con il Governatore Eletto del “Distretto Rotary 2101”, il dottor Antonio Brando, che, durante l’incontro organizzato al “Saint Joseph Resort” di Salerno dal “Rotary Club Salerno Est” presieduto dall’avvocato Camillo De Felice, in interclub con il “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”, presieduto dal professor Antonino Sessa, ha raccontato la sua esperienza ad Orlando, in Florida, dove ha partecipato all’assemblea internazionale dei 350 Governatori Rotary del mondo, che ricopriranno questa carica nell’anno 2024/25, con la Presidente Internazionale del Rotary, per l’anno 2024/25, Stephanie Urchick che li ha definiti “Irresistibili”. Il dottor Brando ha presentato le linee guida, delineate dalla Presidente Internazionale, che orienteranno il cammino dei rotariani del mondo nel 2024/25, e declinato le tre P del Rotary:” La P di Polio Plus che rappresenta il progetto internazionale, universale del Rotary che caratterizza la sua azione dal 1985 e che ha abbattuto, grazie alle vaccinazioni praticate, del 99% i casi di poliomielite nel mondo ; la seconda P è quella della Partnership: i rotariani devono dialogare con coloro i quali pur non essendo rotariani, hanno cuore e braccia capaci di realizzare opere di cambiamento positivi e duraturi per il territorio; la terza P è quella della Pace che è il riconoscimento delle diversità e l’incontro con l’atro: la guerra non si vince in trincea , ma con il cuore. I rotariani sono “Costruttori di Pace”. Il Governatore Eletto che, dal primo luglio del 2024, rappresenterà la Presidente Internazionale nel “Distretto Rotary 2101” della Campania, ha ricordato anche le sette aree d’intervento del Rotary:” Sono le sette note del pentagramma rotariano attraverso le quali è possibile operare quei processi di guarigione sociale che sono poi la causa dei dissidi che possono essere locali ma che potrebbero diventare internazionali. I rotariani sono leader volontari che offrono soluzioni: devono essere le sentinelle del territorio e, dall’esercizio del riconoscimento delle criticità, operare affinché possano offrire ciò che il territorio chiede. I rotariani non sono maestri, ma sono esempi di buona volontà e di concretezza del fare: i rotariani devono fare la differenza positiva, bisogna recuperare la gioia del dono, soprattutto fare meglio il bene”. Ricordando il tema della Presidente Internazionale 2024/25: “La Magia del Rotary” il Governatore Eletto Antonio Brando ha concluso il suo intervento ricordando che:” Noi rotariani siamo capaci di onorare il passato, raccontando la nostra storia, ma pronti a guardare al futuro, attraverso il cambiamento e con i giovani del Rotary. Dobbiamo camminare insieme, servire con gioia e dare forma e concretezza ai sogni: questa è la magia del Rotary”. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano”, recitata da Padre Anacleto Bracco, e i saluti agli ospiti del Segretario Antonio Vairo, sono intervenuti i due presidenti: Camillo De Felice, che ha ricordato che il dottor Antonio Brando è il quarto Governatore socio del “Rotary Club Salerno Est” e Antonino Sessa, che ha ricordato che il “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” è stato gemmato dal “Rotary Club Salerno Est”. Presenti il Past Governor Marcello Fasano; la presidente del “Club Inner Wheel Salerno Carf”, la professoressa Pierina De Giorgi Lerose; la Presidente del “Club Interact Salerno Est”, Lidia Bruno, e il Presidente Incoming del “Rotary Club Salerno Picentia”, il dottor Raffaele Brescia Morra.

Aniello Palumbo