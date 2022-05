“𝐈𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐃𝐢𝐞𝐭𝐚 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚𝐧𝐞𝐚”, 𝐢𝐥 𝐆𝐫𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐁𝐂𝐂 𝐈𝐜𝐜𝐫𝐞𝐚 𝐞 𝐥𝐞 𝐁𝐂𝐂 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐮𝐨𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐢 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐃𝐢𝐞𝐭𝐚 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚𝐧𝐞𝐚 𝐞 𝐥𝐨 𝐬𝐯𝐢𝐥𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨.

โ€œInsieme per la Dieta Mediterraneaโ€. รˆ questo lo slogan che caratterizzerร la partecipazione del Gruppo BCC Iccrea e di una compagine compatta di BCC territoriali (Banca 2021, BCC Buccino Comuni Cilentani, BCC Campania Centro e BCC Capaccio Paestum Serino) al Salone della Dieta Mediterranea, spazio di incontro pensato per offrire una visione complessiva su tutti gli aspetti legati a questo stile di vita, in programma dal 26 al 29 maggio presso lโ€™ex tabacchificio Cafasso di Capaccio.

La presenza delle BCC si concretizzerร in uno stand dedicato, dove ci sarร la possibilitร di saperne di piรน su incentivi allโ€™imprenditorialitร come Resto al Sud e sulla transizione ai pagamenti digitali e in un talk, dal titolo โ€œDalle zolle alle stelle: le risorse per alimentare il territorio e le opportunitร per il turismo dal PNRRโ€, in diretta sui social il 27 maggio alle 19, alla presenza di esperti del Gruppo BCC Iccrea e dei direttori generali delle BCC.

Infine, la consegna del Primo Premio โ€œBanca di Cucina Cooperativaโ€ a uno chef in grado di coniugare allโ€™interno dei suoi piatti la tradizione, la cultura e il territorio, il tutto in chiave sostenibile e proiettata verso il futuro.

Una tre giorni che vedrร il Gruppo BCC Iccrea e le BCC del territorio unite per promuovere uno stile di vita salutare e opportunitร per la nascita e sviluppo imprenditoriale nella filiera agroalimentare, con il chiaro intento di valorizzare una delle province piรน ricche dโ€™Italia per storia, cultura e gastronomia, appunto la patria della Dieta Mediterranea ideata da Ancel Keys.