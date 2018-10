Olympic Salerno, con la Valle Metelliana a caccia di continuità. Tesserato il portiere D’Arienzo.

Reduce dal doppio successo con il Tramonti in Coppa (con annessa qualificazione al secondo turno dove sarà l’Agerola la sfidante dei colchoneros) e la Victoria Marra in campionato, l’Olympic Salerno tornerà a calpestare domani pomeriggio il sintetico amico del “Figliolia” di Baronissi. Ospite dei ragazzi di Enzo De Sio sarà la Valle Metelliana, compagine ripescata dopo la retrocessione dello scorso anno complice anche una pesante penalizzazione ereditata dal Fisciano da cui è stato rilevato il titolo. Ricaricate le batterie, il sodalizio di Cava de’Tirreni si appresta a vivere l’attuale stagione agonistica con ben altre prospettive e facendo leva sul blocco proveniente dal San Marzano con cui lo scorso Maggio ha conquistato la Promozione. Un avversario ben diverso da quello affrontato nel precedente campionato che ha visto le due squadre dividersi la posta in palio all’andata (0-0 a Pregiato) e imporsi di misura il 5 Marzo al ritorno i biancorossi con rete di Viscido, attualmente alle prese con la riablitazione dopo il recente intervento chirurgico subito. Proprio a causa dell’infortunio patito sabato a Scafati da Rossi, l’Olympic ha dovuto far fronte all’emergenza portieri ed in tal ottica si registra il tesseramento di Vincenzo D’Arienzo. Tra i più promettenti talenti salernitani della classe ’91, D’Arienzo ha legato la sua carriera principalmente alle esperienze fuori regione con il Montenero in Molise ed il Vietri di Potenza in Basilicata tra Eccellenza e Promozione. Ora il ritorno in campo dopo il gran lavoro svolto con Domenico Corso, attuale preparatore dei portieri dei delfini.

