Violenza di genere, presentazione app regionale e mostra collettiva il 2 dicembre a Palazzo Sant’Agostino.

La violenza contro le donne è un fenomeno trasversale che coinvolge tutte le culture, le classi sociali, i livelli d’istruzione e le età .

Bisogna riflettere sull’invisibilità di questo fenomeno, che alcune donne, forse ancora per vergogna, per paura di non essere capite o di essere etichettate come mere vittime da compatire, spesso nascondono. Oggi il sommerso dei soprusi e delle violenze è ancora troppo elevato, molte donne non trovano la forza di denunciare, anche se in base agli ultimi dati Istat il numero di donne che si rivolgono ai centri antiviolenza è in aumento. Perché ancora oggi le donne devono avere paura, perché ancora oggi una donna non deve sentirsi protetta dalle leggi del nostro Paese? Auspichiamo che tutti i cittadini, soprattutto i giovani, si facciano promotori della nostra causa, perché ognuno di noi può diventare una vittima. Nessuno escluso.Affinché violenza e omertà non vadano più a braccetto, nasce l’APP VIRTUS che verrà presentato il 2 dicembre affiancato con la mostra fotografica ME LA SONO CERCATA curata da Anna De Rosa da sempre in prima linea per i diritti delle donne e contro tutte le violenze.