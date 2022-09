Villa Rufolo di Ravello premiata con l’Experts’ Choice Awards 2022 di Tripexpert.

Villa Rufolo è tra i circa 6.000 vincitori sparsi in 121 paesi dell’Experts’ Choice Awards 2022 di Tripexpert, riconoscimento per hotel, ristoranti e attrazioni turistiche basato su recensioni professionali.

Giunto alla sua sesta edizione, il premio continua ad essere un unicum del settore per essere basato esclusivamente su recensioni professionali di guide di viaggio, testate e riviste.

Tripexpert è stata concepita oltreoceano come un’alternativa più affidabile rispetto ai siti di viaggio e simili per le recensioni degli utenti. La piattaforma, infatti, nel mare magnum della rete, offre recensioni professionali di hotel, ristoranti e attrazioni turistiche e culturali provenienti da fonti attendibili che possano così aiutare gli utenti nella scelta sia dei luoghi da visitare in giro per il mondo sia delle strutture dove soggiornare e cenare senza sorprese.

Il riconoscimento a Villa Rufolo si basa sulle recensioni di Frommer’s, della Guida Michelin, di Fodor’s, Afar Magazine oltre che di Lonely Planet: https://www.tripexpert.com/amalfi-coast/attractions/villa-rufolo