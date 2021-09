VIII EDIZIONE FESTIVAL DI CULTURA VIETRESE “LA CONGREGA LETTERARIA”: IL PROGRAMMA.

VIII EDIZIONE FESTIVAL DI CULTURA VIETRESE “LA CONGREGA LETTERARIA”

L’associazione culturale La Congrega Letteraria, diretta da Alfonso Vincenzo Mauro e Antonio Gazia, in collaborazione con il Comune di Vietri sul Mare e la Pro Loco Vietri sul Mare, è lieta di presentare il calendario autunnale di incontri di cultura 2021, VIII edizione, presso la storica sede affrescata dell’Oratorio dell’Arciconfraternita SS. Annunziata – SS. Rosario in Vietri sul Mare, via S. Giovanni 13, ore 18:30.

2 OTTOBRE

lezione-dialogo magistrale, prof.ssa LUISA PERLO

(critica d’arte e curatrice)

“Il mosaico spezzato ceramico da ANTONI GAUDÍ al POTLATCH VIETRESE”; all’interno della presentazione del tomo “’O Potlatch, il rituale ceramico di Vietri sul Mare”, a cura del prof Vincenzo Biffi Gentili, pubblicato da L’Artistica Editrice;

In occasione delle celebrazioni del XX annuale del premio internazionale Viaggio attraverso la Ceramica. Il monumento di ceramica / “supergrafica urbana” composta da frammenti ceramici all’ingresso della città prende le mosse da un rito di spreco rituale studiato in Antropologia presso i nativi delle coste pacifiche dell’America settentrionale – una riasserzione delle dinamiche sociali e dei rapporti inter-tribali, qui performazione di un collante sociale proprio nell’atto di ricomporne i frammenti. “These fragments I have shored against my ruins”, T. S. Eliot.

8 OTTOBRE

presentazione del libro del prof. VERIO SANTORO

(già Presidente Associazione Italiana di Filologia Germanica, Università degli Studi di Salerno)

“IL SANTO E IL GUERRIERO, tre soldati longobardi e un monaco benedettino”, Edizioni San Paolo;

Anno 724: Liutprando, re dei longobardi, decide di dare gloria al proprio regno promettendo ai suoi sudditi cristiani di far trasportare il corpo di sant’Agostino da Cagliari a Pavia (dove oggi si trova, nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro). In Sardegna, infatti, la venerabile reliquia è esposta agli attacchi dei pirati saraceni provenienti dall’Africa. Da una premessa storica, una solida vicenda da cappa e spada per esplorare un mondo dove la legittimazione del potere passa anche attraverso il trafugamento di reliquie.

15 OTTOBRE

presentazione del saggio del prof. ROSARIO PELLEGRINO

(Lingua Francese, Università degli Studi di Salerno)

“LETTERE DALL’ITALIA. Charles de Brosses a Roma, un capolavoro diaristico-epistolare francese”, Oèdipus Edizioni;

Magistrato, filologo e archeologo francese, il de Brosses scrisse varie opere di erudizione, ma è noto soprattutto per le sue Lettres familières écrites d’Italie en 1739 et 1740. Composte in uno stile piano e gradevole, sulla base di una diretta esperienza di viaggio, esse riflettono con pungente immediatezza il modo di vedere e di pensare di un uomo intelligente e curioso, felice di ogni scoperta e di ogni incontro. S’interessò anche di viaggi d’esplorazione e delle origini di certi culti, ed è la fonte di Marx per il concetto di “feticismo” (neologismo a lui dovuto) nonché l’inventore dei nomi “Polinesia” e “Australasia”.

22 OTTOBRE

lectio magistralis del prof. ANIELLO DI MAURO

(docente di Lettere, Latino e Greco)

“Le ispiratrici di MONTALE ne ‘LE OCCASIONI’ e in ‘LA BUFERA E ALTRO’”;

Le donne, reali ed immaginarie, sono uno dei temi più affascinanti di Montale. Le presenze femminili incontrate in vita diventano ispiratrici e muse fatte di parole che, come “fantasmi”, accompagno l’intera carriera del poeta: Gina Tiossi, Drusilla Tanzi (la sua “Mosca” e compagna di vita), Irma Brandeis (la celebre “Clizia” delle “Occasioni”), “Arletta”, la “volpe” Maria Luisa Spaziani, la misteriosa G.B.H. e altre ancora saranno le donne ispiratrici della poetica montaliana – figure imprescindibili anche nella comprensione della sua poetica.

29 OTTOBRE

lezione-dialogo con i proff. GIOVANNI DE FEO ed ERNESTO REVERCHON

(Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli Studi di Salerno)

“I diversi aspetti della TRANSIZIONE ECOLOGICA” – interviene avv. GIANPIERO MEO, già Vicepresidente GREENPEACE ITALIA;

Scienza e attivismo. Scrivere il destino dell’umanità con “inchiostro verde” dell’impegno ambientalista, per contenere tra le righe della solerzia sociale e della imprescindibile ricerca scientifica la deriva irresponsabile che si registra nelle prassi comuni compiute nei contesti locali e nelle scelte governative di alcune nazioni. Aprire varchi istituzionali alle realtà aziendali del territorio impegnate sul fronte dell’innovazione tecnica e ambientalista.

5 NOVEMBRE

presentazione del saggio del dott. DARIO CANTARELLA

(Storia dell’Arte, Università degli Studi di Salerno)

“BUSTI-RELIQUIARIO di età medievale in COSTIERA AMALFITANA. Cava de’ Tirreni, Ravello, Amalfi, Positano”; edito dal Centro di Cultura e Storia Amalfitana;

Il volume esplora la valenza dei reliquiari come contenitori di storie e ricettacoli di taumaturgia in tempi difficili per la popolazione, nonché opere d’arte. Prodotti nel Medioevo, in epoca moderna hanno subito una ri-significazione, che ha comportato un aggiornamento estetico. La “attivazione” di questi reliquiari avveniva tramite la loro movimentazione per le strade cittadine in occasione di processioni / incontro di sacro e pubblico. Attualmente hanno perso gran parte della propria carica religiosa pur rimanendo simbolo di comunità orgogliose di perpetuare la tradizione.

12 NOVEMBRE

lectio magistralis del prof. GIUSEPPE FOSCARI

(Storia Moderna e Contemporanea, Università degli Studi di Salerno)

“I Borbone e la SHALLOW ECOLOGY: una prospettiva da analizzare”;

Mentre la “ecologia superficiale” si può considerare prevalentemente ispirata a un’etica del valore strumentale seppure intesa in chiave ‘riformista’ (conservazione e preservazione) e non di puro e semplice sfruttamento, la “ecologia profonda” sostiene tesi del valore intrinseco e co-sistemico degli oggetti naturali. La prospettiva antropocentrica di una shallow ecology ante litteram segnò un’epoca / occasione non pienamente colta di modernizzazione del regno delle Due Sicilie basata su importanti opere pubbliche come bonifiche, strade, ponti, porti, gestione boschiva d’ottica moderna e razionale. Ma fu anche manifesto d’argine alla rivoluzione dei popoli in atto in buona parte d’Europa.

19 NOVEMBRE

lezione-dialogo con la dott.ssa GAETANA LIUZZI

(Archeologia, Università della Campania Luigi Vanvitelli)

“La cappella della MADONNA DELL’ARCE a MOLINA di Vietri – conoscenza del territorio e stato dei luoghi”;

L’appuntamento intende porsi in prospettiva sia a futuri contenuti d’ugual segno da proporre alle prossime edizioni del festival, sia alla sollecitazione della sensibilità del consesso civico e dell’azione del decisore politico locale e di bacino, per una coscienza storico-archeologica collettiva, per interventi di recupero e restauro, per un sistema dei beni culturali vietresi.

DICEMBRE (data a breve da destinarsi)

cerimonia di premiazione del concorso internazionale di poesia per studenti di istituti superiori “POESIS – VIETRI SUL MARE”, VII edizione.

Presto, alla pagina Facebook ‘La Congrega Letteraria’ saranno annunciati i finalisti, in lizza anche per il premio del pubblico social dedicato alla memoria di Francesco Citarella. L’appuntamento è quest’anno doppio, con la consegna dei premi anche ai vincitori della scorsa edizione, tenutasi in diretta sui social.

Conduce e modera le serate il giornalista ANIELLO PALUMBO.

L’ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, con obbligo di mascherina e green pass. Il programma potrebbe subire variazioni, anche per eventuali restrizioni sanitarie, le quali verranno comunicate tempestivamente via Facebook.

Ai partecipanti alla rassegna che ne faranno richiesta verrà rilasciato regolare attestato valido ai fini di legge, anche per l’ottenimento dei crediti scolastici.

Sono inoltre aperti i tesseramenti all’associazione “La Congrega Letteraria” onde prestare in prima persona il proprio fattivo contributo alla realizzazione delle prossime edizioni del festival e degli special events, proporre le proprie idee per gli appuntamenti degli stessi, e per continuare a incentivare collettivamente la crescita del pubblico discorso civico e culturale di Vietri sul Mare, anche nell’ottica di espanderne le collaborazioni con il comprensorio.

