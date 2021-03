Un anno di pandemia, Poste Italiane: anche in zona rossa aperti 99% uffici.

In questo anno di pandemia da Covid-19, Poste Italiane è rimasta sempre al fianco dei cittadini della provincia di Salerno, garantendo senza sosta i servizi essenziali e mettendo in campo una serie di iniziative volte a semplificare tutte le operazioni e a rendere l’accesso agli uffici più sicuro, nel prevalente interesse della tutela della salute di utenti e lavoratori.

A questo scopo, Poste Italiane continua ad adottare una serie di misure all’interno degli uffici postali, come l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass negli uffici con il bancone aperto, il posizionamento di strisce di sicurezza e stalli per il distanziamento e accurate procedure di sanificazione delle sedi. Inoltre, il personale che opera allo sportello e in sala consulenza è stato dotato sin da subito di mascherine, guanti e gel disinfettante. Intanto, in molte sale al pubblico sono stati installati nuovi gestori delle attese per regolare l’afflusso agli sportelli.

Nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria si è proceduto a rimodulare l’apertura degli uffici postali, come da disposizioni di legge, con un numero omogeneo di sedi aperte in proporzione agli abitanti di ciascun comune. Dalla seconda metà di maggio 2020, sempre in linea con i provvedimenti governativi in materia di contenimento del Covid 19, è stata avviata la riapertura graduale degli uffici postali, con relativo potenziamento orario.

La presenza dell’Azienda a sostegno dei territori e dei cittadini e lo sforzo profuso in questi mesi segnati da una straordinaria difficoltà sono stati spiegati così dal Condirettore Generale Giuseppe Lasco: “Per noi l’Italia è sempre stata zona bianca, i nostri portalettere e i nostri uffici postali sono stati sempre in prima linea”.

Grazie al lavoro dei dipendenti dei 31 Centri di Distribuzione sul territorio, infatti, il servizio di recapito è stato regolarmente svolto durante gli ultimi dodici mesi, consentendo a tutti i cittadini di continuare a ricevere pacchi e corrispondenza senza interruzioni. Allo stesso tempo, nei 288 uffici postali della provincia di Salerno, l’Azienda ha adottato tutte le iniziative possibili per continuare a garantire l’utilizzo dei propri prodotti e servizi in totale sicurezza. Grazie ad un accordo con l’INPS, dal mese di aprile 2020 tutti i pensionati della provincia di Salerno titolari di un conto corrente BancoPosta oppure di un libretto di risparmio postale, ricevono la pensione in anticipo rispetto al tradizionale appuntamento con il primo giorno lavorativo del mese. L’Azienda, inoltre, ha previsto il pagamento anticipato della pensione anche per coloro che ancora la ritirano in contanti presso uno dei 288 Uffici Postali della provincia secondo una turnazione alfabetica pensata per evitare pericolosi assembramenti, stringendo inoltre un accordo con i Carabinieri per la consegna a domicilio dei contanti in favore degli over 75 che non abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione.

Fondamentale anche il supporto garantito dai 171 sportelli ATM Postamat della provincia di Salerno, che consentono h24 e 7 giorni su 7 di prelevare denaro contante, di pagare bollettini di conto corrente premarcati, di ricaricare cellulari e carte Postepay, ma anche di richiedere l’estratto conto, il saldo e la lista dei movimenti del proprio conto corrente BancoPosta. A completare l’offerta, una dotazione di servizi via web in continuo aggiornamento.

Oggi, anche a seguito delle straordinarie misure istituite dalla Regione Campania per limitare il contagio, con le quali è stata istituita la “zona rossa” in tutta la provincia di Salerno, Poste Italiane comunica che gli uffici postali presenti sul territorio continueranno ad essere aperti secondo i consueti orari. Attualmente in provincia di Salerno sono operative 285 sedi su 288, pari al 99% dell’offerta complessiva. Anche durante questo periodo, inoltre, Poste Italiane continuerà ad assicurare il servizio di recapito in tutti i comuni interessati dall’ordinanza regionale. In particolare, nella provincia di Salerno, sono operativi e in totale sicurezza tutti i Centri di Recapito.

“Poste Italiane, nonostante la pandemia e le disposizioni governative che hanno comportato una Parziale riorganizzazione dei servizi, non si è mai fermata, l’operatività pari al 99% degli uffici postali in tutta la provincia di Salerno ci rende orgogliosi – affermano Marcella Ricci, direttore della filiale di Salerno e Carlo Orefice, che dirige quella di Sala Consilina -. Vogliamo sottolineare la straordinaria dedizione di tutto il personale, essenziale per garantire al meglio l’erogazione dei servizi anche in questo difficilissimo momento”.

Poste Italiane coglie l’occasione per invitare i cittadini a recarsi in ufficio postale esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili e ad utilizzare gli ATM Postamat per i prelievi di denaro contante e le altre operazioni consentite. L’Azienda ricorda inoltre che molti dei servizi tradizionalmente erogati allo sportello, come ad esempio il pagamento dei principali bollettini, i trasferimenti di denaro e le spedizioni di corrispondenza e pacchi, sono disponibili attraverso il sito www.poste.it e le app BancoPosta e PostePay. Modalità che rendono più sicuro, comodo e veloce l’accesso ai servizi in questione. In tutti gli uffici postali, infine, Poste Italiane informa che il rilascio gratuito dell’identità digitale SPID è ottenibile previo appuntamento. La prenotazione è disponibile tramite il sito poste.it, l’app Ufficio Postale o con un messaggio Whatsapp al numero 3715003715.