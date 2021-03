Forum dei Giovani Pontecagnano, accolte modifiche regolamento in commissione.

La Terza Commissione Consiliare Permanente ha accolto le proposte di modifica al regolamento del Forum comunale dei Giovani, in particolare l’eliminazione delle iscrizioni all’organismo e l’adeguamento dell’età di partecipazione dai 16 ai 34 anni come previsto dalla Legge regionale: tutti i giovani residenti nel comune di Pontecagnano Faiano potranno candidarsi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio ed esprimere la propria preferenza democraticamente.

I movimenti cittadini di Gioventù Nazionale e Forza Italia, nei mesi scorsi, avevano sottoposto alla commissione sulle Politiche giovanili una bozza di regolamento per rendere più ampia e libera la partecipazione dei giovani all’importante organo istituzionale di aggregazione giovanile cercando di coinvolgere sempre più le nuove generazioni ai processi decisionali che interessano lo sviluppo delle politiche giovanili sul territorio.

“Accogliamo favorevolmente quanto è stato discusso in Commissione, in attesa della deliberazione in Consiglio Comunale, ringraziando il Presidente Isabella Mangino per la disponibilità nel portare all’attenzione dell’assemblea alcune nostre proposte” dichiarano i coordinatori cittadini di Gioventù Nazionale Pontecagnano Faiano, Guglielmo Anastasio, e di Forza Italia Giovani Pontecagnano Faiano, Alessandro Mucciolo.

“Un passaggio fondamentale per dare seguito all’iter istituzionale che possa portare, nel più breve tempo possibile, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Direttivo del Forum dei giovani” aggiungono i rappresentanti dei due movimenti giovanili.